PBA quarter-finals sugdan na

Mga duwa karon:

4:30 pm- NLEX batok Meralco

7:30 pm- TNT batok Rain or Shine

Sugdan karong hapon, Mayo 10, 2024, ang quarter-finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Sa premirong duwa, magsangka ang No. 3 Meralco Bolts batok No. 6 NLEX Road Warriors samtang mag-abot sa main game ang No. 4 TNT Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters.

Pulos kombatihon kining maong mga panagparang pinaagi sa best-of-three series.

Ang nangahisgutang teams pulos ninghuman sa elimination round nga naggunit og 6-5 nga rekord hinungdan nga wala’y makonsiderar nga tataw nga inilog ning mga engkuwentruha.

Sa bugtong panagsangka sa elimination round, munasginhawang midaog ang Tropang Giga batok sa Elasto Painters, 108-107.

Sa laing parisan, munasginhawa sab nga midaog ang Road Warriors batok sa Bolts, 99-96, sa bugtong nilang sanggka sa komperensya.

Sa laing bahin, naangkon sa Terrafirma Dyip ang ikawalo ug katapusang puwesto sa quarter-finals human nila gipangligsan ang NorthPort Batang Pier, 104-96, sa ilang tinagakay nga duwa niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 8, 2024, sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa kadaugan, naangkon sa Dyip ang katungod sa pagpakigbatok sa No 1. San Miguel Beermen sa quarter-finals.

Ning sangkaa, naggunit ang Beermen og twice-to-beat nga bintaha nga maoy benepisyo sa Top 2 teams. / ESL