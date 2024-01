PBA s-finals sugdan na

Mga duwa karon:

4:00 pm - Magnolia

batok Phoenix

8:00 pm - San Miguel batok Ginebra

Sugdan ning Miyerkules, Enero 24, 2024, ang semi-finals best-of-five series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Sa premirong duwa, ang top seed Magnolia Chicken Timplados Hotshots makigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sugod sa alas 4:00 sa hapon.

Sa main game, maghinubganay ang magsuong puwersa sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa alas 8:00 sa gabii.

Ang Beermen ug Gin Kings ninghuman sa elimination round nga pulos adunay bawon nga 8-3 nga rekord.

Kon ilakip ang quarter-finals, ang Beermen gikan sa unom ka sunodsunod nga kadaugan samtang ang Gin Kings gikan sa lima ka sunodsunod nga kadaugan.

Niini, pulos tag-as og morale ang duha ka higanteng mga puwersa.

Sa ilang bugtong engkuwentro sa komperensya, gipanghubog sa Beermen ang Gin Kings, 95-82, apan wala kini nagpasabot nga nakabintaha na ang Beermen gumikan kay lahi nang estorya sa semis.

Hinuon, giangkon ni Gin Kings coach Tim Cone nga dako niyang problema ang pagpugong sa makapaukyab nga import sa Beermen nga si Bennie Boatwright hasta ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo.

“It’s a dilemma all teams will have to figure it out and we’re going to try and figure it out. If we can’t, we’re not going to win the series,” asoy ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.

Tataw nga iparang ni Cone nila ni Boatwright ug Fajardo mao sila si Christian Standhardinger, Japeth Aguilar ug import Tony Bishop.

Sa laing duwa, dili ikalimod nga dakong inilog ang Hotshots batok sa Fuel Masters.

Hinuon, seguradong dili basta-basta magpalupig ang Fuel Masters.

Sa bugtong panagsangka sa duha ka mga kampo, gipangmakmak sa Hotshots ang Fuel Masters, 107-92, niadtong Nobiyembre 12, 2023.