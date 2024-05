PBA semi-finals sugdan karon

Mga duwa karon:

4:30 pm- San Miguel batok Rain or Shine

7:30 pm- Ginebra batok Meralco

Sugdan na karong Biyernes, Mayo 17, 2024, ang duha ka mga best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Sa premirong duwa, magsangka ang San Miguel Beermen ug Rain or Shine Elasto Painters sugod sa alas 4:30 sa hapon.

Sa main game, magpinaksitay ang taodtaod na nga managribal nga mao ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Meralco Bolts sa alas 7:30 sa gabii.

Alang kang Elasto Painters coach Yeng Guiao, usa ka higanteng tahas ang ilang sagubangunon batok sa Beermen apan dili sila basta-basta magpatay-og.

“The best team in the conference ang kalaban mo. I don’t think there’s any pressure on us,” pasabot ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

“We will just play as hard as we can, ‘yun lang ang gagawin namin.”

Alang kang Beermen coach Jorge Gallent, dili basta-basta nga kontra ang Elasto Painters tungod sa big men niini nga mangitsahay sa three-point area.

Sa laing bahin, gilaumang sikit ug kulbahinam ang panagparang sa Gin Kings ug Bolts sama sa nahitabo sa nangagi nilang mga engkuwentro. / ESL