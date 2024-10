PBA Semis sugdan

Mga duwa karon:

5:00 pm- Ginebra batok San Miguel

7:30 pm- TNT batok Rain or Shine

Sugdan karong Miyerkules, Oktubre 9, 2024, ang duha ka mga best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Philsports Arena.

Sa premirong duwa, magyinarukay ang magsuong mga puwersa sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings sugod sa alas 5:00 sa hapon samtang mag-abot ang defending champions TNT Tropang Giga ug Rain or Shine Elasto Painters sa main game.

Ning mga sangkaa, dili ikalimod nga nakabintaha ang Gin Kings ug Tropang Giga batok sa ilang tagsatagsa ka kontra gumikan kay pareho man nilang sayo nga nadispatsar ang ilang mga kaatbang sa best-of-five quarter-finals series nga nakahatag kanila og taas nga pahuway.

Sa quarter-finals series, gipangbutlogan sa Gin Kings ang Meralco Bolts, 3-0, samtang gipangmakmak sa Tropang Giga ang NLEX Road Warriors, 3-1.

Samtang ang Beermen ning-agi pa og deciding Game 5 una nila napayukbo ang Converge FiberXers ug mao sab kini ang nasinati sa Elasto Painters batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots.

Sa duha nila ka mga engkuwentro sa Group B eliminations, gipanghubog sa Gin Kings ang Beermen, 108-102, niadtong Agusto 27 apan bangis nga ningbawos ang Beermen ug gipasarasay nila sa kahubog ang Gin Kings, 131-82, niadtong Septiyembre 15.

“Against Ginebra we just have to play well,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent.

“It’s well-coached, it has great players so, you know, we just have to play well, we have to play our A-game, for us to have a chance to beat them.”

Alang sa Gin Kings, ang gitutokan nila og maayo mao ang pagpugong sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo.

“Obviously, having to go with June Mar... in the next series is gonna be a big concern for us as well,” matod ni Gin Kings coach Tim Cone.

Sa laing kombati, estranghero pa sa usa’g-usa ang Elasto Painters ug Tropang Giga gumikan kay kini maoy labing unang higayon nga magkrus ang ilang dalan ning maong komperensya.

Apan gilaumang kulbahinam ang ilang panag-engkuwentro tungod kay pareho silang tag-as og morale human nila napatigbabawan ang ilang tagsatagsa ka grupo sa elimination phase.

Ang Tropang Giga mao ang ninghawod sa Group A samtang ang Elasto Painters mao ang naghari sa Group B. / ESL