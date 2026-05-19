PBA semis sugdan

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Meralco
7:30 pm- Ginebra
batok Rain or Shine
Sugdan na karong Miyerkules, Mayo 20, 2026, ang gikahinamang semi-finals best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa premirong duwa, ang defending champion TNT Tropang 5G makigbatok sa Meralco Bolts samtang mag-abot sa main game ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Rain or Shine Elasto Painters.
Ning duha ka mga parisan, wala’y makonsiderar nga inilog. Ang mas determinado ug masagulan og suwerte mao ang adunay dakong poruhan nga molampos sa series.
Bisan sa ilang impresibo ug higanteng import nga si 7’4” Bol Bol, ang Tropang 5G nagsalimoang sa elimination round ug mayo na lang kay nakakumpayot sila sa ikawalo ug katapusang puwesto sa quarter=finals.
Sa wala pa nagsugod ang quarter-finals, kinasingkasing nga naghugpong ang mga magduduwa sa Tropang 5G ug tuod man, nagbunga kini og mayo kay ilahang nalampos ang malisod nga misyon diin ilang gitaktak ang No. 1 ug twice-to-beat nilang kontra nga mao ang NLEX Road Warriors.
Kining maong kalampusan gilaumang nakahatag og dugang kadasig ang Tropang 5G nga depensaan ang ilang korona.
Sa ilang bahin, ang twice-to-beat Bolts niagi sab og duha ka mga duwa una nila napalagpot ang Magnolia Hotshots sa quarter-finals.
Sa laing duwa, nagkanayon si Ginebra coach Tim Cone nga kinahanglan nilang mangandam og maayo gumikan kay dili sayon ang pagpakigbatok sa Elasto Painters, nga maayo kaayo og gipakita sa elimination round.
Gipanglampornas man tuod sa Gin Kings ang Elasto Painters sa elimination round, 114-90, apan wala kini nagpasabot nga makonsiderar na silang inilog ug nasayod kaayo si Cone niini.
“I just know how hard it is to go up against (coach) Yeng Guiao and his team. They play the game extremely hard, they play the game extremely fast. They compete all the time, and they can wear you down in a seven-game series because of their defense and who they go to,” matod ni Cone, napatik sa www.pba.ph.
“I expect it to be a really tough series,” mensahe sab ni Guiao kabahin sa iyang pagpakigparang ni Cone. / ESL