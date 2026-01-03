PBA semis sugdan karong Dominggo

Mga duwa karon
5:15 PM Meralco Bolts batok TNT Tropang 5G
7:30 PM Barangay Ginebra baton San Miguel Beermen
Sugdan na sa upat ka teams ang ilang panagtigi sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup karong adlawa, Domiggo, Enero 4, 2026, sa Smart Araneta Coliseum didto sa kaulohan.
Ang sister teams nga Barangay Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen magbangga sa main game alas 7:30 sa gabii sa Game 1 sa ilang best-of-seven semis series.
Matod ni Ginebra Gin Kings head coach Tim Cone nga nangandam gyud sila pagmaayo kay kabalo sila unsa ka lig-on ang San Miguel nga gipangulohan sa many-time MVP nga si June Mar Fajardo.
“We know them. They know us. And we took them to seven games last time. We're going to try to flip the script this time around,” matod ni Tim Cone.
Apan klaro sa Ginebra coach nga dili sayon patumbahon ang San Miguel.
Kini na ang ikalimang sunod nga semis appearance sa SMB sa All-Filipino ug ika-11 sa miaging 12 ka season – pamatuod sa ilang kanunay nga pagkakusgan. Ang Beermen nisugod sa season og 0-2 nga standings, apan nakabawi kini og nilangkat sa 10 ka sunodsunod nga duwa sa elimination.
Ila dayong gitumba ang NLEX Road Warriors sa semis diin nipakata ang Sugboanong big man nga si June Mar Fajardo og 26 puntos, 23 rebounds ug 6 assists.
“I’ll charge this win to experience,” sigon ni Austria.
“They know how to win, especially in the second half. We struggled in the first half because NLEX came really prepared, we couldn’t execute our game (plan). But the likes of June Mar, he didn’t score a lot in the first half but come the second half, he did, he knows how to win, eh,” dugang niya.
Sa first game, magtigi ang Meralco Bolts ug TNT Tropang 5G alas 5:15 sa hapon sa susamang venue. / RSC