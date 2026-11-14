PBA semis sugdan sa Disyembre

Ang magkaribal nga defending champion TNT Tropang 5G ug ang crowd-favorite Barangay Ginebra Gin Kings maoy mopainit sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup semifinals karong Disyembre.
Ang sangka sa TNT ug Ginebra magsilbi nga rematch sa nilabay nga Commissioner’s Cup Finals, diin nidaog ang nauwahi sa usa ka kulbahinam nga Game 7 niadtong Hunyo 2026.
Mosandig ang TNT sa pagdepensa sa ilang Governors’ Cup nga korona ni Rondae Hollis-Jefferson batok sa pambato sa Ginebra nga si Jordan Murphy.
Sa pikas habig, magtigi ang NLEX Road Warriors ug ang Converge FiberXers sa best-of-five semifinals.
Sugdan ang semifinals karong Disyembre 4, 2026 pa ug mopahuway usa ang liga agi’g suporta sa Gilas Pilipinas nga moduwa batok Syria ug Iran sa FIBA World Cup qualifiers. / RSC