PBA sked huot

Huot kaayo ang eskedyul sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup nga sugdan sa sunod semana sa Smart Araneta Coliseum.

Kini gumikan sa duha ka mayorihiyang international tournaments diin adunay kalambigitan ang labing unang professional nga liga sa Asya.

Sa labing unang buwan sa Governor’s Cup, unom ka mga adlaw mopahigayon og mga duwa ang PBA gikan sa Martes hangtod Dominggo diin mobakante ra kini sa Lunes.

Kini aron hatagan og agianan ang preparasyon sa Gilas Pilipinas alang sa ikaduhang window sa Asia Cup qualifiers.

Kadaghanan sa mga sakop sa Gilas mga magduduwa sa PBA.

Gawas sa preperasyon sa Gilas, gihatagan sab og agianan sa PBA ang pagsalmot sa San Miguel Beermen ug Meralco Bolts sa East Asia Super League (EASL) home-and-away season.

"Magiging six times a week na tayo because of Gilas and EASL," matod ni PBA Commissioner Willie Marcial nga napatik sa www.pba.ph.

Kada playing dates, adunay duha ka mga duwa nga magsugod sa alas 5:00 sa hapon.

Hinuon, giklaro ni Marcial nga mobalik ra sa normal ang eskedyul posible inig human sa usa ka buwan diin kada Miyerkules, Biyernes, ug Dominggo adunay ipahigayon nga mga duwa.

"Yung six days a week kung hindi ako nagkakamali isang buwan lang naman, tapos balik ulit tayo sa dati," dugang ni Marcial. / ESL