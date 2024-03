PBA stars magtigi sa Bacolod

Magtapok ang mga bituon sa basketball sa Bacolod City sa pagsikad sa main game tali sa Team Aguilar kontra Team Barroca sa Philippine Basketball Association (PBA) All-Star Game 2024 karon, Marso 24, sa University of St. La Salle.

Tuyo sa Team Aguilar nga makuha ang back-to-back win human nila gilupig ang Team Scottie sa miaging tuig nga All-Star Game.

“Kailangan namin i-defend yung pagka-panalo namin last year. Although iba na yung coach (Coach Jorge Gallent), ita-try namin yung best namin para mag back-to-back,” sigon ni Aguilar.

Kauban niya sa team sila Scottie Thompson, Paul Lee, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Don Trollano, Marcio Lassiter, Arvin Tolentino, Maverick Ahanmisi, Tyler Tio, Stanley Pringle ug Terrence Romeo. Si Tim Cone maoy mo coach sa Team Aguilar.

Sa laing habig, ang Team Barroca naglangkub nila ni team captain Mark Barroca, June Mar Fajardo, Jason Perkins, CJ Perez, Robert Bolick, Jio Jalalon, Ian Sangalang, James Yap, Calvin Abueva, Jayson Castro, Gabe Norwood, Ricci Rivero, Cliff Hodge, Juami Tiongson ug Nards Pinto.

Ang Commissioner’s Cup champion nga si Jorge Gallent mao ang ilang coach.

Di magpalupig si Barroca ug tuyo pud niini ang kadaugan labi na nga nisaad gyud si Bacolod City Mayor Albee Benitez og espesyal nga incentive alang sa winning team.

“Kami bigay namin ‘yung best namin kasi gusto namin mag-compete nga on a high level basketball talaga kasi gusto namin maging special ang All-Star sa Bacolod. So yun, ita-try namin yung best namin na manalo sa game,” matod pa ni Barroca.

Usa pud sa highlight mao ang homecoming ni James Yap nga moduwa sa iyang ika-18 nga All-Star game.

Si James, ang pride sa Escalante, Negros nga unang nisulbong sa Bacolod Tay Tung High School, molabaw na unya kang retired Asi Taulava (17) sa most All-Star appearance.

“First of all, welcome to the City of Smiles, naks, dito sa Bacolod. Siyempre blessed, talagang simula rookie year ko hanggang ngayon, 18 years nga kumbaga sa lahat ng fans maraming salamat sa walang sawa nilang suporta,” matod ni Yap.

“Lahat memorable and siyempre ito kasi pang 18 years tapos dito pa ginawa kung saan ako lumaki, kung saan ang probinsya ko. Actually, two hours from here yung Escalante. Isa ito sa mga special kasi record holder tayo sa All Star appearances and dito pa yung pang 18th kung saan tayo lumaki,” dugang niini. (RSC)