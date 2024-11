PBA Sugdan

Mga duwa karon:

5:00 pm- Terrafirma batok Converge

7:30 pm- Phoenix batok Hong Kong

Sugdan na karong Miyerkules, Nobiyembre 27, 2024, ang Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Sa premirong duwa, ang Terrafirma Dyip makigbatok sa Converge FiberXers sugod sa alas 5:00 sa hapon unya mosunod ang engkuwentro sa Phoenix Fuel Masters ug guest team Hong Kong Eastern sa main game.

Ang HK Eastern gilaumang makahatag og dugang kaikag sa torneyo sama sa Bay Area Dragons nga nahimong runner-up sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa 2022 Commissioner’s Cup finals.

Ang HK Eastern pangulohan ni Cameron Clark kinsa kanhi import sa Blackwater Bossing sa PBA.

Ang pagsalmot sa HK Eastern ning maong komperensya nagsilbing tipik sa ilang preparasyon alang sa East Asia Super League (EASL).

Sa laing duwa, iparada sa Dyip ang bag-o nilang mga magduduwa nga sila si Terrence Romeo ug Vic Manual kinsa ilang nakuha gikan sa San Miguel Beermen pinaagi sa trade baylo nila ni Juami Tiongson ug Andreas Cahilig.

Ang FiberXers naglaum nga makasugat sila og hugot nga kombati batok sa Dyip tungod sa presensya nila ni Romeo ug Manuel.

“Iba yung Terrence saka Vic Manuel,” matod ni FiberXers coach Franco Atienza nga napatik sa www.pba.ph.

“They are sure to add experience and poise to Terrafirma.”

Ning sangkaa, iparada sab sa FiberXers ang bag-o nilang sakop nga si Fil-Australian Jordan Heading kinsa kanhi magduduwa sa Dyip.

Si Heading kinsa naila nga tirador sa three-point area, gituohang makatabang og dako sa kampanya sa nagkalig-on nga FiberXers. / ESL