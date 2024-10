PBA wa pa’y desisyon bahin sa magduduwa nga namusil

Gibutyag ni Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial nga nakigsulti na siya ni NorthPort Batang Pier guard John Amores, kinsa nalambigit sa kasong pagpamusil sa Laguna kauban ang iyang igsuon ning bag-uhay lang.

Hinuon, giklaro ni Marcial nga wala pa’y pinal nga de­sisyon ang PBA apan nakapa­sabot na si Amores kon nganong nabuhat niya ang salaod.

“Kasi nasa UPC (uniform players contract) ‘yung mga kailangan i-explain, ‘yung mga violations niya, so binig­yan natin ng letter para mag-explain within five days. Sinabi ko lang na ayusin niya, nagso-sorry siya pero suma­got na rin,” matod ni Marcial.

Gipasabot ni Marcial nga human nila nakuha ang habig ni Amores, ilaha pa nga estudyohan kon unsa’y posibleng silot nga ilahang ipahamtang sa batan-ong magduduwa.

Si Amores ug iyang igsuon napasakaan og kasong attempted homicide apan nakagawas sa bilangguan human nakapiyansa. / ESL