PBB Gen11 result, daghang na-shock

Sa sayong bahin human pag-anunsyo sa final 4, si Kai ug Fyang ang gihugonhugon sa netizens nga maoy magtigi isip Big Winner.

Kini tungod kay daghan usab nga supporters si Fyang bisan sa wala pa kini nisulod sa PBB ug gani aduna na kini million followers sa TikTok ug sa laing social media platforms, mao nga dako ang purohan nga siya gyud ang molugwa nga mananaog.

Gituohan usab sa kadaghanan nga kon dili si Fyang ang mogawas nga winner, si Kai ang usa sa may potensyal nga molangkat sa unang pwesto tungod sa ka-mature niini mo-handle sa task sa sulod sa balay ni Kuya ug the way siya mo-respond sa mga sitwasyon ug hagit sa sulod.

Gawas niana, talented usab si Kai sama sa pagsayaw ug labi na sa pagkanta.

Apan atol sa Big Night, daghan ang nakurat sa nigawas nga resulta tali sa upat tungod unang gitawag isip 4th Big Placer si Kai nga nakadawat og P200,000, dayung gisundan ni Kollete isip 3rd Big Placer nga adunay P300,000, samtang 2nd Big Placer si Rain nga gihatagan og P500,000, ug Big Winner si Fyang nga may og P1,000,000 ug house and lot gikan sa Vista Land nga premyo.

Human sa final announcement sa mga mananaog, mao kini ang pipila sa comment reactions sa netizens sa Facebook post sa Pinoy Big Brother sa ABS-CBN.

"Still shocking pa rin ang naging placement ni Kai. This percentage is tooooo low! I hate to say this pero masyadong nagpakampante ang mga supporters nya (crying emoji) for sure lahat tayo nag expect na fyang vs kai ang last 2 standing. Di ako maka get over sorry na. She deserves moreee!" "Unexpected talaga yung kay Kai, I thought she's the 2nd big placer (sad emoji).” "Kai deserves better than being a 4th placer pero sige lang, dzae proud kaayo ming mga taga Cebu or bisan di taga cebu, gwapa na full package mosikat pa kag maayo," "Garbo gihapon sa Sugbo human nakasulod sa Big 4 ang duha ka Cebuana." / BJFC