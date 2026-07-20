PBBM di manghilabot sa imbestigasyon batok ni Romualdez

Gipahibawo sa Malacañang nga dili mag apil-apil si Presidente Fedinand R. Marcos Jr. sa gihimo’ng imbestigasyon sa buhatan sa Ombudsman nga naglambigit sa iyang ig-agaw nga si kanhi speaker Martin Romualdez.
“Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensiya, sundan na lang po natin,” tipik sa pamahayag sa Palace Press Officer Claire Castro niadtong Lunes, Hulyo 20, 2026.
Sa pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang anti-graft body ang mopahigayon og imbestigasyon sa alegasyon nga naglambigit ni Romualdez sa multibillion-peso flood control.
Samtang ang kampo ni Romualdez pinaagi sa iyang abogado nga si Ade Fajardo ang mihimakak sa giingo’ng kalambigitan sa kongresista sa maong pasangil ilabi na nga way igo’ng ebidensiya. / PNA