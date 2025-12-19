PBBM di mobakasyon sa Pasko mangunay og susi sa 2026 budget

Dili magsaulog og holiday break si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron rebyuhon ang 2026 spending plan sa higayon nga moabot na kini sa iyang lamesa.
Matod sa Malacañang niadtong Biyernes, kini nagpakita sa commitment sa Chief Executive nga masegurong “limpyo” ang budget ug tubag sa panginahanglan sa katawhan.
“Kailangang pag-aralan po. Sa Pangulo po, hindi po kailangang magkaroon ng Christmas break. Kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ang taon,” matod ni Palace Press Officer Claire Castro sa usa ka press briefing.
Sumala ni Castro, mopahigayon si Marcos og hingpit nga review sa gisugyot nga P6.793-trillion General Appropriations Bill (GAB) ug iyang i-veto o balibaran ang mga kwestiyonableng probisyon kon gikinahanglan.
Kini human tinguhaa sa Kongreso nga ma-ratify ang badyet ug mapasar ang “enrolled bill” ngadto sa Presidente unya sa Disyembre 29.
Bisan pa sa kakuwang sa panahon, giingon ni Castro nga buhaton sa Presidente ang iyang labing maayo aron maaprubahan ang 2026 budget sa dili pa ang Bag-ong Tuig.
Dugang niya, determinado si Marcos nga susihon og maayo ang bill aron maseguro ang mga probisyon niini, haom sa prayoridad sa administrasyon.
Gitabangan sa Department of Budget and Management (DBM) ang Presidente sa pagsusi sa 2026 GAB.
Posible sab nga ipatawag ang mga Cabinet secretary kon duna’y kinahanglang klaruhon sa ilang tagsa-tagsa ka badyet.
Ubos sa Konstitusyon, ang Presidente duna’y panahon hangtod sa katapusan sa tuig sa pagpirma sa badyet aron mahimo kining balaod o paggamit sa iyang “line-item veto power.” / PNA