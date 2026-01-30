PBBM di uyon i-persona non grata ang opisyal sa Chinese embassy

Gisalikway ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang panawagan nga ideklarar nga persona non grata ang mga opisyal sa Chinese embassy, pahibalo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Biyernes, Enero 30, 2026.
“No. No ang sagot ng Pangulo. Basta ang sagot ng Pangulo tungkol sa panawagan na ideklarang persona non grata ang isang ambassador ay ‘no,’” saysay ni Castro sa dihang nahitabo sa reporters.
Si Senador Erwin Tulfo ug ang pipila ka mga senador ang nagtinguha nga moduso og resolusyon nga nagrekomindar sa presidente nga ideklarar ang mga opisyal sa Chinese Embassy sa Manila nga persona non grata, taliwala sa tensiyon tali sa nasod ug Philippine Coast Guard (PCG) ug sa representante sa Chinese Embassy mahitungod sa agresibo nga lihok sa China sa West Philippine Sea.
Ang maong tensiyon niulbo human sa pamahayag sa tigpamaba sa PCG Commodore Jay Tarriel nga nisaway sa maritime activity sa China sa West Philippine Sea.
Samtang ang embahada sa China nisaway sa maong pamahayag ni Tarriel nga “inappropriate and politically provocative” diha sa social media.
Ang Department of Foreign Affairs nanawagan tali sa duha ka kampo nga hiloton ang maong kasungian sa diplomasya nga paagi. / TPM / SunStar Philippines