PBBM gipanawagan nga mobalik sa ICC membership ang Pilipinas

Usa ka Filipino nga abogado ang pormal nga nidasig kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsugod sa pagbalik sa nasod sa International Criminal Court (ICC), sa rason nga ang pag-atras sa Pilipinas gikan sa tribunal niadtong 2018 supak sa balaod ug moralidad.
Sa usa ka suwat nga gipadala sa Malacañang ug gipunting ngadto kang Executive Secretary Ralph Recto, si Rameses Victorius Villagonzalo, sakop sa listahan sa mga manlalaban sa ICC, niingon nga ang desisyon sa Pilipinas nga mobiya sa ICC—nga pormal nga gipahibalo niadtong Marso 17, 2018, ug naepektibo paglabay sa usa ka tuig—giingong nadasig sa dautang pagtuo ug personal nga interes inay sa interes sa nasod.
Gihisgutan ni Villagonzalo nga ang pag-apil sa Pilipinas sa Rome Statute niadtong Nobyembre 1, 2011, usa ka gikinahanglang lakang alang sa nasod ug iyang gihulagway ang pagkamiyembro sa ICC nga mahinungdanon sa pagtuboy sa tulubagon ug hustisya.
Iyang gipasabot nga ang pag-atras niadtong 2018 kinahanglan nga tul-iron ug iyang gipanawagan ang administrasyong Marcos nga ikonsiderar ang pagbalik sa Rome Statute sa “labing sayo nga panahon,” samtang gipasiugda nga ang maong lakang kinahanglan buhaton nga walay politikanhong konsiderasyon o paghisgot sa bisan unsang nagpadayong kaso sa ICC.
Sumala ni Villagonzalo, ang pagbalik sa ICC makatabang sa pagpugong sa umaabot nga mga lider sa Pilipinas nga mahimong malupigon (tyrannical) ug mopalig-on sa legal nga depensa sa nasod batok sa mga krimen sa agresyon ug mga krimen sa gubat.
Dugang pa niya, ang pagkamiyembro sa ICC mahimong makatabang sa kasamtangang legal ug seguridad nga mga framework sa Pilipinas, lakip na ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos, ilabi na sa pagpanalipod sa maritime ug territorial nga pag-angkon sa nasod sa
West Philippine Sea diin ang Pilipinas nakakuha og paborableng arbitral ruling niadtong 2016.
Si Villagonzalo kansang ngalan makita sa List of Counsel sa ICC, nagkanayon nga malaumon siya nga ang Presidente molihok og pabor sa iyang gihulagway nga seryosong mulo sa nasod. / CAV