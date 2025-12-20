PBBM mipahalipay sa OFWs pinaagi sa ‘Tara sa Palasyo’

Gipangulohan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. niadtong Biyernes ang selebrasyon sa “Tara sa Palasyo” sa Malacañan Palace sa Manila, aron paghatag og kadasig sa Pasko alang sa mga namauli nga Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya.
Giabi-abi ni Marcos ang mga OFW ug niapil sa nagkadaiyang aktibidad nga giandam alang sa maong okasyon nga naghatag og importansya sa bonding sa pamilya, kalingawan, ug pagpasalamat sa mga migranteng trabahante.
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Sabado, niingon si Marcos nga ang panahon sa Pasko maoy higayon sa pagpadayag sa pasalamat ug pag-atiman sa mga Pilipino nga padayong nagsakripisyo para sa ilang pamilya ug para sa nasod, ilabi na ang mga OFW nga iyang gihulagway nga mga "bag-ong bayani" sa nasod.
“Sa Pamaskong Handog para sa Overseas Filipino Workers, taos-puso nating ipinapaabot ang ating pasasalamat bilang paalala na hindi sila nag-iisa at may pamahalaang laging nakaalalay sa ating mga Bagong Bayani,” matod ni Marcos, dungan sa iyang pagpangomedya og Maayong Pasko sa mga OFW ug ilang mga pamilya.
Ang kalihukan nga gipahigayon sa Kalayaan Grounds sa Palasyo, kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon sa pagpasidungog sa sakripisyo sa mga OFW nga padayong nanarbaho sa gawas sa nasod aron suportahan ang ilang pamilya ug makatampo sa kalambuan sa Pilipinas.
Moabot sa 400 ka OFW ug ilang pamilya ang nitambong sa selebrasyon nga giorganisar sa Department of Migrant Workers (DMW) inabagan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).
Usa sa mga nag-unang bahin sa programa mao ang live performance sa top three winners sa OWWA Duets Singing Competition 2025, nga naghatag og kalingawan sa mga nitambong.
Isip kabahin sa Paskong Pinoy, gisalida usab ang klasikong pelikula nga Anak nga gidirekta ni Rory Quintos ug gibituonan nila ni Vilma Santos ug Claudine Barretto, isip pasidungog sa mga sakripisyo sa mga OFW ug sa mga pamilya nga ilang gibiyaan samtang nanarbaho sa gawas.
Karon sa iyang ikaupat nga tuig, ang "Tara sa Palasyo" usa ka programa sa Pasko nga nag-abli sa nataran sa Palasyo ngadto sa publiko nga nagtanyag og malipayon ug abi-abihon nga atmospera alang sa mga bisita.
Ang programa naglakip usab og carnival rides para sa mga bata, live nga kanta ug musika, pagpasalida og pelikula, ug nagkadaiyang lokal nga pagkaon nga naandan panahon sa Pasko. / PNA