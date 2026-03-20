PBBM mipasalig nga pabilin nga stable ang food supply

Nangunay si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusi niadtong Biyernes, Marso 20, 2026, ngadto sa usa sa labing dako nga food manufacturing facility nahimutang sa Laguna province, aron sa pagseguro nga pabilin nga lig-on ang suplay sa pagkaon ug ang presyo niini taliwala sa nagpadayo’ng kagubot sa Middle East.
Sa iyang pagduaw sa Century Pacific Food Inc. sa Calamba, gipahibalo sa presidente nga ilang gi-monitor ang suplay sa pagkaon ug ang presyo sa mga nag-unang palitunon uban sa mga hingtungda’ng ahensiya ug private sector partners.
“Andito tayo upang tingnan ang supply ng pagkain at presyuhan ng pagkain,” matod pa sa presidente.
“At siyempre nilalapitan natin ang partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan,” dugang pa niya.
Gihangop sa presidente ang saad sa mga private sector partners nga temporaryo una nilang pugngan ang pagpa-umento sa mga palitunon.
“Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, ‘yung iba baka mga dalawang buwan hindi magagalaw ang presyo,” nagkanayon si PBBM.
USA KA BUWAN
Si Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ma. Cristina Roque niingon nga ang gihimong inspeksyon naglakip sa groceries ug ubang manufacturing plants.
Nasuta nga sa kasamtangan, ang food supply molanat pa sulod sa 30 ka adlaw.
“Ang chinicheck talaga namin ay ang basic necessities and prime commodities na nasa listahan ng DTI,” pahibalo ni Roque aron pagsuta kon way nagpatuyang og umento sa presyo.
Ang DTI nakadawat og taho nga adunay mga nagtago o hoarding sa suplay hinungdan nga ang monitoring gihimo na matag adlaw pinaagi sa mga rehiyonal nga buhatan, lukop nasod.
Giawhag ang publiko, ilabi na niadtong makasugat nga adunay tindahan nga nagpahimulos sa mahimong mo-report, pinaagi sa pagtawag sa DTI hotline 1-384 or “Report to Sec” via dti.gov.ph. / PNA