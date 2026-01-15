PBBM misaad nga moabag sa naigo sa Binaliw landslide

Gipasalig ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang padayong suporta sa gobiyerno ug ang pagpaningil og tulubagon alang sa mga pamilya sa biktima sa landslide sa landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo.
Naghalad og pag-ampo ug nipadayag sa iyang pakighiusa si Marcos ngadto sa mga apektadong pamilya atol sa ceremonial naming ug pagtunol sa labing unang methanol dual-fuel Kamsarmax bulk carrier sa kalibutan didto sa West Cebu Estate industrial economic zone sa Balamban niadtong Enero 15.
“Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangay Binaliw, Cebu City, last January 8. As search and rescue operations continue, we offer our prayers for the souls of the departed and strength to their grieving families, ” matod ni Marcos.
Gipasalig niya sa publiko nga gitubag sa nasudnong kagamhanan ang trahedya uban ang transparency ug accountability.
Ang nasudnong gobiyerno nitunol na og hinabang sa pagpalubong ug uban pang matang sa tabang alang sa mga pamilyang naapektuhan sa maong insidente.
Suma sa report niadtong Huwebes, Enero 15, nikabat na sa 22 ang kompirmadong namatay, samtang 18 ka indibidwal ang kasamtangang gitambalan sa mga ospital. Adunay 14 pa ka tawo ang nagpabiling missing o wala pa makit-i.
Tungod sa maong makamatay nga “trash slide,” ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) niluwat og cease-and-desist order batok sa operator sa Binaliw sanitary landfill. / EHP