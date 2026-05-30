PBBM misalig gihapon ni DILG Sec. Remulla

Nagpabilin ang kompyansa ni Presidente Ferdinand Marcos , Jr, kang Interior Secretary Jonvic Remulla taliwala sa mga pagsaway kalabot sa nagkadaghang mga pugante nga giingong nakalingkawas sa kamot sa balaod.
Sa usa ka pakighinabi sa media didto sa Tokyo, Japan, gisalikway ni Marcos ang mga hungihong bahin sa posibleng kausaban sa pagpangulo sa Department of the Interior and Local Government (DILG), ug nagkanayon nga kuntento siya sa agi sa trabaho ni Remulla.
“I don’t know why that rumor went around. I think somebody wants his job,”matod ni Marcos.
“Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ‘yung mailagay. Pero wala kaming pinaplano na ganyan, “ dugang niya.
Gisaysay ni Marcos nga ang bugtong kausaban sa Gabinete di pa lang dugay mao ra ang sa Department of Labor and Employment (DOLE), subay sa desisyon ni Secretary Bienvenido Laguesma nga moluwat sa iyang pwesto tungod sa mga rason sa panglawas.
“The only latest change in the Cabinet was in DOLE. Because Secretary Benny has asked to take a step back. He has some issues that he has to deal with. And so, we have appointed a new Cabinet secretary for DOLE, which is former Senator Francis Tolentino.” / PNA