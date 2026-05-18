PBBM pabili’ng misalig ni Remulla

Gibutyag sa Malacañang niadtong Lunes, Mayo 18, 2026, nga wala mawagtangi ang pagsalig ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngadto sa Kalihim sa Interior ug Local Government, Jonvic Remulla, bisan sa mga pagsaway bahin sa mga kontrobersiya sa operasyon sa law enforcement.
Ilabi na ang kapakyas nga pagdakop ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ug sa pugante nga kanhi mambabatas nga si Zaldy Co.
Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, nagpadayon ang pagsalig sa Presidente kang Remulla ug iyang gisalikway ang mga espekulasyon nga posibleng ilisan sa iyang katungadanan.
Gisalikway sab sa Malacañang ang nanggawas nga isyu online nga posible’ng mopuli kang Remulla sila si kanhi Interior secretary Benhur Abalos ug kanhi Senador Antonio Trillanes IV.
“Wala pa pong ganoong ibinibigay sa ating mga impormasyon,” pamaahayag ni Press Secretary Claire Castro. / PNA