PBBM sa AFP: Barog uban nako, ayaw pagpalingla sa mga ‘bakak’

MANILA – Niawhag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Niadtong Biyernes, Nobiyemnre 28, ngadto sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga pabilin nga magkahiusa ug mobarog sa ilang misyon sa pagpanalipod sa nasod, taliwa sa pagpakaylap sa sayop nga taho ug kasayoran.
Nihimo si Marcos sa panawagan atol sa usa ka tradisyonal nga panihapon kauban sa mga sakop sa AFP Council of Sergeants Major sa Malacañan Palace sa Manila.
“Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan sa gitna nang pagpapakalat ng maling impormasyon para sa ating pagkakawatak-watak. Tumindig tayo sa katotohanan,” matod ni Marcos.
Nagpasalamat siya sa AFP personnel sa “wholehearted service” sa katawhang Filipino, bisan sa mga pagsuway sa kahiusahan tali sa kasamtangang kagamhanan ug tropa sa gobiyerno.
Nipadayag siya sa panglantaw nga ang militar nga dili mahisalaag sa dalan, magkahiusa alang sa pagpanalipod sa nasod.
“In these challenging times, when uncertainty tries to cloud our vision, one truth remains clear: Our republic endures because those who protect it do not falter,” matod niya.
“Despite these waves of change, your purpose remains unchanged: remain loyal to the Constitution, protect the republic, and safeguard all Filipinos,” dugang niya.
Taliwala sa geopolitical nga tensiyon, hagit sa ekonomiya, ug pagkuyanap sa fake news, si Marcos niawhag sa AFP Council of Sergeants Major sa pagpadayon nga lig-on nga baroganan, mangulo uban sa integridad, ug pagtabang sa “pagpanday sa pwersa diin ang matag sundalo hagatan og gahom sa pagharong sa matag hagit.”
Si AFP Sergeant Major, FCMS Feliciano Lazo, nipasalig kang Marcos nga military personnel “remain highly professional, disciplined, [and] united in purpose.”
“We reaffirm our pledge to the flag, to the constitution and our duly elected commander in chief and that is you,” matod ni Marcos. “We remain apolitical and fully committed to preserving unity among Filipinos,” dugang niya. / PNA