PBBM uyon, dili patas-an ang buhis sa real property propiedad valuations

Uyon si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa ideya nga suspendihon ang pagsaka sa mga bili sa real property (real property valuations) tungod sa mga kabalaka nga ang mas taas nga assessment mahimong makadugang sa palas-anon sa panalapi sa mga tag-iya niini, matod sa Malacañang niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026.
Gibutyag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang maong sugyot gipadangat atol sa tigom ni Marcos uban sa Private Sector Advisory Council (PSAC) Infrastructure Sector Group – Real Estate sa Malacañang Palace sa Manila niadtong Martes.
Sa usa ka press briefing sa Palasyo, niingon si Castro nga nanawagan ang pribadong sektor alang sa temporaryong pagsuspende sa pagsaka sa mga bili sa real property, tungod sa kasamtangang mga kalisdanan sa ekonomiya ug sa panginahanglan nga malikayan ang pagpahamtang og dugang nga gasto ngadto sa mga tag-iya sa propyedad.
“Ang nais po nila ay magkaroon muna ng suspension, suspension ng pagtaas dahil sa nararanasan nating krisis,” matod ni Castro.
Dugang niya, gihisgutan sab sa maong tigom ang posibleng mga epekto sa pagpatuman sa bag-ong mga Schedule of Market Values (SMVs) ug sa kinatibuk-ang assessment sa mga kabtangan, lakip na kon angay bang dugangan, pakunhoran, o ipabilin sa kasamtangang lebel ang buhis sa real property.
Matod niya, nagtuo ang PSAC nga dili pa tukma ang panahon aron dugangan og dugang palas-anon ang mga tag-iya og kabtangan tungod kay mahimo kining makapabug-at pa sa ilang kahimtang sa panalapi.
“Parang hindi napapanahon ngayon na dagdagan pa natin ng pasanin ang mga property owners para po hindi naman makabigat pa sa bulsa nila,” sumala ni Castro.
Ang maong sugyot gipresentar samtang gipatuman ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act nga nagtinguha sa pagmugna og usa ka unipormeng sistema alang sa pagtimbang-timbang sa bili ug pag-assess sa mga real property.
Sa dihang gipangutana kon andam ba ang presidente nga mosuporta sa sugyot sa pribadong sektor, nisanong si Castro.
Gipunting sab niya nga ang Department of Finance naghimo na og mga lakang bahin niini nga butang. / PNA