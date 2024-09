PBBM way nakitang sayop sa hulagway ni Alice Guo

Human mi-viral ang hulagway sa nagkadaiyang government officials kang dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, matod ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga walay sayop sa mga hulagway nga mikatap.

Si Guo mi-viral og maayo tungod sa mga hulagway sa mga aotoridad nga susama ra kini og celebrity ug dili pugante.

"I think that is part of the new culture now na nagpapakuha ng kahit ano kasi po-pose nila, tingnan mo, o, nakasama ko sa team na nag-aaresto," si Marcos sa interview sa mga tigbalita.

Dugang ni Marcos nga naila ang nasod nga “selfie” capital of the world, "Ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world ‘di ba? Oh ‘di nag-selfie, e, hindi mo naman pigilan ang tao na ngumiti... They just had a selfie, I don’t think there’s more to it than that.”

Lakip na nagpahulagway kang Guo sila si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., Philippine National Police (PNP) chief General Rommel Marbil ug mga personnel sa National Bureau of Investigation (NBI).

Lahi sa komon nga hulagway sa mga arestado, susama og malipayon si Guo nga nagpahulagway nila ni Abalos ug Marbil nga naka-peace sign pa.

Samtang gihulagway nga susama og ga-roadtrip ra si Guo uban ang mga NBI agents.