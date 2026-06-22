PBC, LBG mikompleto sa semis sa senior citizens basketball

Nasakmit sa Pardo Basketball Club (PBC) ug Lagtang Basketball Gold (LBG) ang nahabiling sa duha ka mga luna sa semi-finals human nila gipangdispatsar ang ilang tagsatagsa ka kontra sa quarter-finals sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament niadtong Sabado, Hunyo 20, 2026, sa San Roque Gym sa Talisay City.
Ang PBC ninglampornas sa Hoopers, 79-54, samtang ang LBG ningmakmak sa FUBA, 55-40.
Sa semis, nga ipahigayon karong sunod Sabado sa Pardo Sports Complex sa Población Pardo, Cebu City, kontrahon sa PBC ang No. 2 team Power 40 samtang sangkaon sa LBG ang No. 1 team Mandaue Ball Club (MBC).
Sa laing bahin, gipangkusokuso sa MBC ang Guadalupe Athletic Association (GAA), 75-59, sa usa ka exhibition game nga gipahigayon pagkahuman sa mga kombati sa quarter-finals.
Puntos matag usa:
1st game:
PBC (79)- Lim 15, Estrada, Cabaluna 13, Dela Pena 10, Ebrado 8, Pacquiao 6, Zerna 6, Padriga 2, Sabellano 2, Lumapas 2.
Hoopers (54)- J. Villarino 20, Mesario 8, Chan 6, A. Villarino 6, G. Villarino 4, Torrefranca 4, Daguman 4, Ocampo 2.
2nd game:
LBG (55)-Alferez 14, Econas 14, Delima 8, Abatayo 5, Dela Calzada 4, Taran 6, Villocero 2.
FUBA (40)- Pahamutang 19, Dejos 10, Lauron 5, Isoy 2, Cortiz 2, Arogante 2.
3rd game
MBC (75)- Duhig 17, Eduave 15, Antigua 12, Ceniza 10, Casals 10, Yosores 4, Pogoy 3, Cardinas 2, Manago 2.
GAA (59)- Galon 21, Cabanilla 10, Bual 7, Cortes 5, Aulga 4, Lawas 4, Cainglet 2, Ferraren 2, Bughao 2, Jacaban 2. / ESL