PCG 7: Mga biyahe sa barko kanselado tungod sa bagyo

Subay sa epekto nga dala sa bagyong Kristine sa nasod, gipahibalo sa Philippine Coast Guard (PCG) sa Central Visayas (PCG) 7 nga kanselado ang pipila ka mga biyahe gikan sa Sugbo ug Bohol.

Sa PCG 7 advisory sa Martes, Oktubre 22, 2024, gidid-an ang tanang mga shipping lines sa paglawig sa mga barko niini sa Luzon, Visayas ug Mindanao diin masinati ang epekto sa Tropical Cyclone Wind Signals (TCWS).

Nalakip na sa maong mga biyahe ang Catanduanes, Masbate (apil ang Ticao Island ug Burias Island), Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, ug Eastern portion sa Quezon (Tagkawayan, Guinayangan, Buenavista, San Narciso, ug San Andres) alang sa Luzon; Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran and Southern Leyte sa Visayas; ang Dinagat Islands ug Surigao del Norte (lakip ang Siargao - Bucas Grande Group) sa Mindanao.

Ang Cebu Port Authority (CPA) mipaskin na usab sa listahan sa mga biyahe nga kanselado tungod sa di maayong kahimtang sa panahon.

Subay ning pagsuwat ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) mipahibalo nga ang bagyong Kristine nahimutang 390 kilometros Silangan sa Virac, Catanduanes.

Aduna kini hangin nga may gikusgon nga 65 kilometros ang matag oras (kph), ug pag haguros sa hangin nga moabot sa 80 kph samtang nag-irog kini paingon sa kasadpan 15 kilometros matag oras.

Gidugang sa Pagasa nga gilaumang mo-landfall ang bagyo sa Isabela karong gabii, Miyerkules, Oktubre 23.

“It may exit the Philippine Area of Responsibility by Friday (25 October) evening,” dugang niini. / ANV