PCG 7 modugang og substations sa Sugbo

Aron mapalig-on ang seguridad sa mga pantalan sa mga kalungsoran sa lalawigan sa Sugbo, gipadayag sa Philippine Coast Guard Central Visayas (PCG) 7 ang tinguha nga madugangan ang mga substations sa mga coastal areas.
Gibisita ni PCG 7 Commander Rear Admiral Agapito Bibat si Gobernador Pamela Bari-cuatro aron ipadayag ang ilang tinguha aron mas mapalapdan ang presensya sa awtoridad sa kadagatan.
Si Bibat nipasabot nga ang Sugbo kasamtangang gibahin sa upat ka mga Coast Guard stations: Camotes Islands; Northern Cebu, Carnaza sa Daanbantayan, ug Kinatarcan sa Santa Fe; Central Cebu; Southern Cebu. Sa kasamtangan, ang amihanang Sugbo adunay 14 ka mga substation.
Subay sa gisugyot, gustong dugangan sa PCG og upat ka substations sa Sogod, Borbon, Carnaza, ug Kinatarcan.
Ang Central Cebu Station nga naglangkob sa Danao City paingon sa Carcar City, adunay 15 ka substations, samtang ang Camotes adunay upat.
Samtang sa Southern Cebu sugod sa Sibonga, adunay 11 ka mga substation diin plano niining dugangan sa mga Lungsod sa Alcoy, Ginatilan, Samboan, Barili, Alcantara, ug Ronda. / ANV