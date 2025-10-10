PCG auxiliary kandidata sa Mrs. Cebu -Philippines

Sa pangedaron nga 48 anyos, wala kini makapugong ni Ethel Joan Poley nga mosuway og laing kasinatian sa iyang kinabuhi.
Gawas man gud sa responsibilidad isip inahan sa iyang duha ka mga anak, negosyante, ug asawa sa iyang bana, Philippine Coast Guard Auxiliary usab kini.
Apan wala pa mahunong diha ang iyahang mga gustong makab-ot sa kinabuhi, sa wala damha, usa kini sa mga kandidata sa Mrs. Cebu - Philippines 2025.
Siya mao ang nagrepresentar sa Lungsod sa Consolacion alang sa Elite Category.
"Maybe this is my time right now. Ako is just to enjoy life, have fun. At the end of the day, when i grow older, I can say nakaapil ko ingon ana. I'm not aiming for any crown," sey ni Ethel sa pakighinabi sa Superbalita Cebu kaniya.
Gusto usab niya usbon ang mentalidad sa publiko nga dili lamang mga batan-on ang pwede nga mag-pageant, apan lakip na kadtong mga mommies nga willing pa mo-show off nga naa pa silay ikabuga.
Matod ni Ethel nga nagkadaghan karong mga batan-ong babaye nga dali na kaayo ma-inlove ug gani, mamabdos nga wala maghunahuna sa ilahang kaugmaon.
Dugang niya nga mao kini ang rason nga daghang mga asawa nga dili na mangarte sa ilang kaugalingon ug usa sa mga rason nga mangita og lain ang ilang pares.
Gusto niini nga mahimong inspirasyon nga bisan og anaa nay anak o taas na ang edad, mamahimo gihapong mangarte alang sa kauglingon.
Ang Mrs. Cebu - Philippines 2025 ipahigayon sa Waterfront Waterfront Hotel & Casino, Cebu City karong Nobiyembre 27, 2025.
Pilion sa maong coronation night ang mga korona alang sa Mrs. Cebu - Philippines 2025, Elite Mrs. Cebu - Philippines, MS Cebu - Philippines 2025, Mrs. Cebu - Philippines Tourism 2025, ug Mrs. Cebu - Philippines Charity 2025. / HBL