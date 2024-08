PCG: China ‘overreacting’ sa insidente sa Escoda Shoal

Nibabag ang 40 ka barko sa China sa duha ka barko sa Pilipinas niadtong Lunes, Agusto 26, 2024, nga nagpatuman og makatawhanong misyon alang sa mga personel nga nakapundo sa BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal.

Ang tagpamaba sa Philippine Coast Guard (PCG) alang sa West Philippine Sea (WPS) nga si Commodore Jay Tarriela nagkanayon nga ang BRP Cabra ug BRP Cape Engaño gilibutan sa 40 ka mga barko nga naglakip og unom ka barko sa China Coast Guard, tulo ka mga barko sa People’s Liberation Army Navy (PLAN), ug 31 ka Chinese Maritime Militia Vessels, nga nagbabag sa paghatud sa mga importanteng suplay, lakip ang espisyal nga ice cream treat gikan sa commandant agi'g pagpasidungog sa National Heroes’ Day.

Si Tarriela nanawagan sa China Coast Guard (CCG) nga motuman sa internasyonal nga balaod ug mohunong sa pagpadala og maritime forces nga makadaot sa managkasinabtanay nga respeto, usa ka kinatibuk-ang giila nga sukaranan alang sa responsable ug mahigalaon nga relasyon sa mga Coast Guard sa maong dapit.

Gipasabot niya nga ang PCG magpabiling lig-on sa ilang paningkamot sa pagpanalipod sa nasudnong interes ug masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa atong kadagatan.

“The PCG recognizes that white hulls are unique instruments of diplomacy that promote peace and maintain harmony and stability in the region,” matod ni Tarriela.

Niadtong Dominggo, Agusto 25, usa ka barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) nakasinati og deperensya sa makina human kini gibangga ug giataki og water cannons sa mga barko sa China samtang nagpadulong kini sa Escoda Shoal gikan sa Hasa Hasa Shoal.

Ang barko sa BFAR anaa sa maong lugar aron maghatud og gasolina, pagkaon, ug medikal nga suplay ngadto sa mga mangingisda nga Pilipino sa maong dapit.

Sa miaging semana, duha ka barko sa PCG ang nadaot tungod sa pagbangga sa mga barko sa CCG human sa ilang “unlawful and aggressive maneuvers” duol sa Escoda Shoal.

Matod ni Tarriela nga ang sobra nga reaksyon sa China sa Escoda Shoal tungod sa presensya sa BRP Teresa Magbanua didto.

Sa sayo pa, ang Ministry of Foreign Affairs sa China nag-file og pormal nga protesta batok sa presensya sa barko sa PCG nga BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, nga nag-ingon nga kini “seriously infringes on China’s sovereignty, violates the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), and threatens the peace and stability in the South China Sea.”

Gipangayo sa China nga undangon sa Pilipinas ang pagpadala og barko sa maong lugar, nga nagpasidaan nga ilang hingpit nga ginabantayan ang kalambuan ug mohimo og lig-on nga mga lakang aron mapanalipdan ang ilang teritoryo nga soberanya ug katungod sa dagat ug mapreserbar ang pagkabalaan sa DOC.

Ang PCG nagpadala sa ilang BRP Teresa Magbanua sa shoal niadtong Abril human sa gisumbong nga mga aktibidad sa reclamation sa China sa maong lugar.

Mas sayo nga mipadayag ang gobyerno sa Pilipinas nga ang Escoda Shoal, nga 75 nautical miles gikan sa Palawan, anaa sa sulod sa 200-nautical-mile exclusive economic zone sa Pilipinas.