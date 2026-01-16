PCG mipagawas og lagda para sa seaborne procession sa Sinulog '26
Gimanduan sa Philippine Coast Guard (PCG) District Central Visayas ang mga motorbanca nga mosalmot sa fluvial procession sa Sinulog 2026 nga magpabilin lang sa dapit sa Nustar, samtang ang dagkong mga barko gikinahanglan nga mag-pre-position duol sa 1st Cebu-Mactan Bridge paseguro sa kaluwasan ug kahusay sa kalihukan.
Sa advisory sa Facebook sa PCG Central Cebu niadtong Huwebes, Enero 15, 2026, giingon nga ang tanang Yellow Category nga mga motorbanca magpundo lang sa Nustar area sa tibuok prosesyon, samtang ang Blue Category ug dagkong sakayan mag-pre-position duol sa Unang Taytayan.
Gitugotan sila nga mosunod sa aprubadong rota sa fluvial gikan sa tulay paingon sa Pier 2 ubos sa estriktong pagdumala sa Coast Guard.
Matod sa PCG, ang galyon motuyok atubangan sa mga mosalmot nga sakayan aron malikayan ang bisan unsang aksidente panahon sa prosesyon sa dagat.
Gipahinumdoman ang mga tag-iya ug operator sa mga sakayan nga tumanon gyud ang tanang kamanduan ug safety measures sa Coast Guard aron maseguro ang luwas ug hapsay nga kalihukan.
Giklaro sa Coast Guard nga ang kooperasyon sa tanang partisipante labing importante alang sa malinawon ug madasigon nga pagpahigayon sa Sinulog 2026 fluvial procession.
Subay niini, hugot nga gi-monitor sa mga awtoridad ang dagan sa Tropical Storm Ada samtang gisusi ang kahimtang sa panahon alang sa seaborne procession.
Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), pabilin nga gamay ang tsansa nga makasinati og Signal Number 1 ang Central Visayas ug wa'y gilauman ang dagkong mga balod sa Mactan Channel.
Bisan pa niini, padayon gihapong gipanid-an ang bisan unsang kausaban sa direksyon sa bagyo.
Sa pagkakaron, gihatagan na og clearance sa PCG ang pagpadayon sa prosesyon, apan nipasidaan ang mga opisyal nga mahimo pa kining masuspenso kon pananglit isaka ang Signal Number 1.
Giawhag ang publiko nga magpabiling updated sa mga weather advisory ug magmatngon sa tanang kalihukan sa Sinulog. / CDF