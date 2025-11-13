PCol. George Ylanan bag-ong hepe sa CCPO

Gihulipan sa katungdanan sa Kampo Crame ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) nga si Police Colonel Enrico Figueroa ug ang mopuli mao si Police Colonel George Ylanan ang kanhi Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7.
Ang Kampo Crame nipagawas og kamanduan pagparelibo kang Figueroa pinetsahan niadtong Nobiyembre 12, 2025, apan wala pa hingpit nga makapagawas og order ang Police Regional Office (PRO) 7 alang sa pormal nga paglingkod sa katungdanan ni Ylanan.
Apan usa sa mga kasaligang tinubdan sa PRO 7 nibutyag nga si Figueroa maoy mohulip sa puwesto ni Police Colonel Antonietto Cañete, ang Regional Chief of Directorial Staff samtang si Cañete ang gitudlo ni Police Brigadier General Redrico Maranan nga mangulo sa Lapu-Lapu City Police Office.
Gahapon sa udto Nobiyembre 13, 2025, gipatawag ni Figueroa ang 13 ka station commanders sa conference room sa CCPO aron ipahibalo nga hulipan na siya sa katungdanan dungan sa pagpanamalit niini.
Si Figueroa sakop sa Philippine National Police Academy class of 1999, nilingkod nga hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo niadtong Enero 13, 2025, diin iyang gihulipan si Police Colonel Antonietto Cañete.
Samtang si Ylanan sakop sa PNPA class of 2002 diin dili na bag-o kaniya ang CCPO sanglit usa kini ka Sugboanon ug dinhi sab nadestino sa taas nga panahon sa wala pa mabalhin sa laing rehiyon panahon sa Duterte administration.
Si Ylanan ang gipili ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug ni Konsehal Paul Labra II nga kanhi sab Police General nga maoy mangulo sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo. / AYB