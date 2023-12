PCSO milusad sa e-lotto

Gilusad sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa Biyernes, Disyembre 15, 2023, ang test run sa e-lotto, ang digital nga bersyon sa tradisyonal nga mga dula sa lottery.

Ang PCSO nagkanayon nga ang web-based application betting platform nagtumong sa paghatag og luwas, moderno, kombenyente ug accessible nga kasinatian sa pagdula ngadto sa katawhang Pilipino.

Gawas sa pagtugot sa mga magdudula sa pagbutang sa ilang mga pusta online, ang daog mahimo usab nga madawat pinaagi sa mga electronic channel.

“E-Lotto is a significant milestone for PCSO as we embrace the digital era and cater to the evolving needs of our players,” matod ni PCSO general manager Mel Robles atol sa press conference.

“With E-Lotto, players can now conveniently place bets, choose their lucky numbers, and win exciting cash prizes from the comfort of their own homes,” dugang niya.

Gipadayag ni Robles ang pagkamalaumon nga ang pagdala sa numbers game online, makadani sa daghang mga magdudula dinhi ug sa gawas sa nasod, nga nagpasabut usab nga dugang nga kita alang sa mga inisyatibo sa gugma nga “ultimately uplifting the lives of millions across the nation.”

Siya niingon nga ang e-lotto nakita usab aron matubag ang pagdagsang sa gidili nga mga dula sa online nga numero ug pagsiguro nga ang kita ma-remit sa panudlanan sa gobyerno, nga makatampo sa pag-uswag sa nasod.

Ang E-Lotto mahimo’ng ma-access pinaagi sa www.PCSO.gov.ph pinaagi sa pag-scan sa gihatag nga QR code ug pagkompleto sa proseso sa pagparehistro.

Gipasalig hinuon sa PCSO nga higpit ang proseso sa pagparehistro aron maseguro nga dili makalusot ang mga menor de edad.

Namatikdan niini nga ang sistema mahimo usab nga suspensuhon ug kanunay nga babagan ang account sa usa ka magdudula kon adunay makit-an nga sayop nga representasyon.

Sa sunod tuig, ang aplikasyon sa E-Lotto mahimo’ng ma-download sa Google Play ug iOS nga mga plataporma.

Ang mga paagi sa pagbayad naglakip sa Gcash samtang ang negusasyon, sumala ni Robles, sa pagpaila sa dugang nga third-party gateway payments sama sa mga banko ug e-wallet, anaa na sa proseso. TPM / SunStar Philippines