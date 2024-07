PCTO: Dunay messages wa moagi sa telco networks

Nabalaka ang Philippine Chamber of Telecommunications Operators (PCTO) sa bag-ong bul-og sa mga mensahe sa scam nga gipadala ngadto sa mobile users nga gawas sa telco networks.

Giawhag sa PCTO ang mas dakong kolaborasyon sa mga magdudula sa industriya, mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno, ug mga hingtungdan aron epektibong pug­ngan ang mga mitumaw nga pamaagi sa pagpanglimbong.

“This new wave of scam mes­sages is worrisome as fra­udsters have resorted to methods that do not pass through telco networks, thus they are able to evade our already robust filters,” matod ni Atty. Froilan Castelo, presidente sa PCTO ug Globe General Counsel.

“Industry players and key stakeholders must work closely together to combat this trend. Let’s focus on finding ways to defeat our common enemy: scammers,” matod ni Castelo.

Si Castelo niingon nga du­nay namatikdan nga pagtaas sa mga malisyusong mensahe nga gipadala gawas sa cellular network.

Nahitabo kini samtang gipatuman sa telcos ang higpit nga mga lakang sa seguridad batok sa scam ug spam SMS. Sa partikular, ang Globe nagsugod sa pag-block sa tanang person-to-person SMS nga dunay link niadtong Septiyembre 2022, ug ning gi­pugngan ang app-to-person SMS.

Ang mga paagi nga makalikay sa network sa telcos nag­lakip sa paggamit sa labaw sa mga serbisyo sa media o chat apps, Rich Communication Services (RCS) nga mga chat alang sa tiggamit sa Android, ug ubang Internet-based messaging platforms. Pinaagi niini nga mga paagi, ang mga mangingilad ma­kapadala og mga mensahe ngadto sa mga target nga tiggamitan bisan sa paggamit sa langyaw nga mga numero sa mobile.

Laing padayon nga labad sa ulo mao ang paggamit sa International Mobile Subscriber Identity (IMSI) catcher o peke nga mga cell tower aron ma-target ang mga mobile user sulod sa usa ka lugar.

Kining madaladala nga mga galamiton nagsundog sa mga cell tower aron pagsanta sa mga mobile nga komunikasyon sulod sa usa ka partikular nga lugar nga nagtugot sa mga mangingilad nga direktang makonektar sa mga SIM ug magpadala kanila og mga mensahe gamit ang gisundog nga mga ID sa nagpadala, lakip ang mga opisyal nga account.

Gitawag nga spoofing, kini nga pamaagi makalikay usab sa mga network sa telco.

Ang pagpanglimbong labi ka lisod nga mahibal-an sa mga tiggamit sa mobile tu­ngod kay gitugotan niini ang mga mangingilad nga magpadala nga mga SMS nga ma­kita nga opisyal nga advisories gikan sa mga inila nga gigikanan, nga nagdirekta sa mga biktima sa makadaot nga mga panid sa online pinaagi sa mga naka-embed nga ma-klik nga link. / PR