PCWPD giporma alang sa PWDs

Makadawat og mas lig-on nga suporta sa polisiya ug mas hiniusang mga serbisyo ang Persons with Disabilities (PWDs) sa Sugbo human gimugna ni Gobernador Pamela Baricuatro ang usa ka provincial council nga gitahasan sa pagdumala ug pagpalambo sa mga programa alang sa mga adunay kakulian sa panglawas sa tibuok lalawigan.
Gitukod ni Baricuatro ang Cebu Provincial Council for the Welfare of Persons with Disabilities (PCWPD) pinaagi sa Executive Order No. 85, Series of 2025, nga gipirmahan niadtong Disyembre 22, 2025.
Ang konseho magsilbe nga nag-unang pundok sa lalawigan sa paghimo og polisiya, pag-coordinate, pag-monitor, ug tigtambag sa mga kabalaka nga makaapekto sa mga PWD.
Ubos sa maong executive order, ang gobernador sa lalawigan o ang iyang gitugyanan nga representante ang magsilbi nga chairperson, samtang ang provincial persons with disability officer mao ang vice chairperson.
Ang mga miyembro niini naglakip sa importanteng mga opisyal sa Probinsya sama sa Provincial Social Welfare and Development officer, Provincial Administrator, Planning and Development Coordinator, Provincial Engineer, Health Officer, Employment Service Officer, ug Gender and Development officer, uban ang tulo ka representante gikan sa mga akreditadong organisasyon sa mga PWD.
Ang PCWPD gimanduan sa pagporma, pag-coordinate, ug pag-monitor sa mga provincial policies, programa, ug proyekto alang sa mga PWD, ingon man ang paghatag og tambag sa kagamhanan sa probinsya bahin sa mga isyu sa disability.
Gitahasan usab sila sa pagseguro nga natuman ang Magna Carta for Persons with Disabilities ug uban pang mga balaod, ug sa pagduso nga maapil ang disability-inclusive development sa mga plano, programa, ug budget sa probinsya.
Makig-alayon usab ang konseho sa mga nasyunal nga ahensya, lokal nga kagamhanan, mga NGO, ug pribadong sektor, samtang motabang usab sa pagtukod ug pagpalig-on sa mga konseho alang sa mga PWD sa matag dakbayan ug lungsod.
Ang Provincial Social Welfare and Development Office ang magsilbe nga secretariat nga mohatag og administratibo ug teknikal nga suporta.
Ang konseho kinahanglan nga magtigom labing menos ka usa sa matag tulo ka mga bulan. Ang pundo alang niini kuhaon gikan budget sa provincial government subay sa mga lagda sa auditing ug accounting. / CDF