PDAO Mandaue mihatag ikaduhang ayuda sa PWDs sa 27 ka barangay

Gipahigayon sa Persons with Disability Affairs Office (PDAO) sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpanghatag sa ikaduhang tranche sa ayuda alang sa rehistradong persons with disabilities (PWDs) sa Barangay Umapad niadtong Septiyembre 12, 2026, sa Opao Elementary School.
Ang maong kalihokan kabahin sa komprehensibong programa sa lokal nga panggamhanan nga nagtumong sa paghatag og pinansyal nga tabang ug suporta sa mga Persons with Disabilities (PWD) sa tibuok dakbayan.
Ang Opao Elementary School gipili isip usa sa mga lugar alang sa pag-apudapod sa ayuda ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa 27 ka barangay sa Mandaue.
Ang pagpili sa maong venue makatabang aron maseguro ang hapsay, organisado, ug episyenteng proseso sa pagdawat ug pagserbisyo sa mga benepisyaryo.
Nihatag ang siyudad og P8,000 nga annual allowance sa matag miyembro nga gibahin sa duha ka tranches.
Ang unang bahin sa financial assistance nahitabo niadtong Abril diin ang mga miyembro nakadawat og P4,000.
Pinaagi sa maampingong pagplano ug epektibong koordinasyon tali sa mga barangay opisyal ug PDAO personnel, nahimo nga malinawon, hapsay, ug organisado ang proseso sa distribusyon.
Gitumong ang maong inisyatiba aron masuportahan ang mga miyembro sa Persons with Disabilities (PWD) sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, ilabina sa pagkaon, medisina, ug uban pang importanteng galastuhan.
Dako sab kini og natampo sa pagpaayo sa ilang kahimtang sa kinabuhi ug paghatag og dugang kadasig alang sa ilang aktibong partisipasyon sa komunidad.
Gipatuman ang distribusyon sa sistematiko ug organisadong paagi, diin hugot nga giila ug gi-verify ang mga benepisyaryo aron maseguro nga ang hustong ayuda mahatag ngadto sa hustong mga indibidwal.
Pinaagi niini, malikayan ang kalangan ug pagdugay sa proseso, hinungdan nga nadawat dayon sa kadaghanan sa mga benepisyaryo ang ilang pinansyal nga tabang.
Mapasalamaton sab ang mga benepisyaryo sa padayon nga suporta nga ilang nadawat gikan sa lokal nga gobiyerno.
Sumala sa pipila kanila, dako kaayo kini og tabang sa pag-atubang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, ilabina karon nga padayon nga nisaka ang presyo sa mga palaliton ug nagkalainlaing serbisyo.
Ang maong ayuda nagsilbing konkretong porma sa pag-atiman, pagtagad, ug paghatag og suporta sa sektor sa PWD isip importanteng kabahin sa komunidad.
Samtang, gipasiugda sa mga opisyal sa dakbayan ang ilang lig-on nga komitment sa pagpadayon ug pagpalambo sa mga inklusibong programa ug serbisyo, ilabina alang sa sektor sa PWD.
Ilang gipahayag nga magpadayon ang lokal nga gobiyerno sa paghimo og mga lakang aron mas mapalapad pa ang mga benepisyo ug serbisyo nga ilang madawat.
Ang malampusong pagpahigayon sa maong payout nagpakita sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa sosyal nga kaayuhan, pagpalig-on sa suporta sa mga vulnerable nga sektor, ug pagpalambo sa usa ka mas inklusibo nga komunidad.
Alang sa mga miyembro sa PWD nga wala pa makadawat sa ilang ayuda niadtong Septiyembre 12 ug 13, mahimo pa nilang ma-claim ang ilang benepisyo karong Lunes, Septiyembre 14, 2026, sa Mandaue City Treasurer’s Office.
Giawhag ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga magdala sa ilang PWD ID ug photocopy niini nga adunay tulo ka specimen signatures o thumbprint, uban sa uban pang gikinahanglang dokumento, aron mas mapadali ug hapsay ang proseso sa pag-claim sa ayuda.
Ang mga miyembro nga bedridden na o dili na mismo maka-claim sa ilang benepisyo giawhag nga makig-alayon sa ilang mga sakop sa pamilya o tig-atiman aron maseguro nga makadawat sila sa angay nilang tabang pinansyal. / Sinuwat ug hulagway ni Jessa M. Bacus