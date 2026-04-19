PDAO Mandaue mihatag unang ayuda sa PWDs, mipalig-on sa inklusibong serbisyo sa dakbayan

Gipahigayon sa Persons with Disability Affairs Office (PDAO) sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpanghatag sa unang tranche sa ayuda alang sa mga rehistradong persons with disabilities (PWDs) sa Barangay Umapad niadtong Abril 18, 2026, sa Opao Elementary School.
Ang maong kalihukan kabahin sa mas lapad nga programa sa lokal nga panggamhanan nga nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta sa sektor sa PWD sa tibuok dakbayan.
Ang Opao Elementary School usa sa mga napiling venue sa pag-apudapod sa ayuda sa 27 ka barangays sa Mandaue aron maseguro ang hapsay, organisado, ug episyenteng pag-accommodate sa mga benepisyaryo.
Pinaagi sa maampingong pagplano ug koordinasyon sa mga barangay opisyal ug PDAO personnel, nahimo nga malinawon ug walay kagubot ang proseso sa distribusyon.
Gitumong ang inisyatiba aron suportahan ang mga miyembro sa PWD pinaagi sa pagtabang sa ilang adlaw-adlaw nga gastusan, ilabina sa pagkaon, medisina, ug uban pang nag-uang panginahanglan.
Dako sab kini’g papel sa pagpaayo sa ilang kahimtang sa kinabuhi ug sa paghatag og dugang kadasig sa ilang pag-apil sa komunidad.
Gihimo ang distribusyon sa sistematikong paagi, diin giila ug gi-verify pag-ayo ang mga benepisyaryo aron maseguro nga ang hustong ayuda mahatag ngadto sa hustong mga indibidwal. Kini nga pamaagi nakatabang sa paglikay sa kalangan ug pagdugay sa proseso, hinungdan nga nadawat dayon sa kadaghanan ang ilang pinansyal nga tabang.
Nipadayag ang mga benepisyaryo sa ilang dakong pasalamat sa padayon nga suporta sa lokal nga gobiyerno.
Sumala sa pipila kanila, dako kaayo kini’g tabang sa ilang panginahanglan sa adlaw-adlaw, labi na sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton.
Ang maong ayuda usa ka konkretong porma sa pag-atiman ug pagtagad sa ilang kahimtang isip kabahin sa komunidad.
Samtang, gipasiugda sa mga opisyal sa dakbayan ang ilang lig-on nga komitment sa pagpadayon sa inklusibong mga programa ug serbisyo, ilabina alang sa sektor sa PWD.
Ilang giingon nga magpadayon sila sa paghimo og mga lakang aron mas mapalapad pa ang benepisyo nga madawat sa sektor.
Ang kalampusan sa maong payout nagpakita sa padayon nga paningkamot sa dakbayan sa pagpalambo sa sosyal nga kaayuhan ug inklusibidad sa komunidad.
Alang sa mga miyembro nga wala makadawat sa ilang ayuda niadtong Abril 18 ug 19, mahimo pa nila kining ma-claim karong Lunes, Abril 20, sa Mandaue City Treasurer’s Office.
Giawhag ang tanang kwalipikadong benepisyaryo nga magdala sa hustong identification ug gikinahanglang dokumento aron mapadali ang proseso sa pag-claim./ Tampo / Sinuwat ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student