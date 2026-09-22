PDEA 7: 76 porsiyento ka brgys. sa Probinsiya sa Sugbo ‘drug-cleared’

Mokabat sa 816 gikan sa 1,066 ka barangay sa Lalawigan sa Sugbo ang gideklarar nga drug-cleared.
Base sa labing bag-ong datos gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas (PDEA) 7.
Apil kini sa tinguha ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mahingusgan ang pakigbatok sa ilegal nga drugas pinaagi sa pag-establisar sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division (Cpadad) ingon nga usa ka hingpit nga departamento nga maoy moabag sa pagtubag sa problema sa drugas.
Ang Cpadad usa ka departamento kaniadto sa panahon ni kanhi Cebu Gov. Hilario Davide III, apan gi-downgrade kini ngadto sa usa ka division sa miaging pamunoan.
Matod ni Romy Alcantara, PDEA 7 Investigation Agent, nga dako kini nga kalambuan kon itandi sa 23 porsiyento o 245 ra ka drug-cleared barangays nga natala sa Sugbo niadtong 2017.
Apan subay sa datos sa PDEA 7 sa Septiyembre 17, aduna pay 232 ka drug-affected barangays sa lalawigan.
Ang mga drug-cleared barangays mao ang mga barangay nga kaniadto giila nga drug-affected tungod sa presensya sa mga tiggamit, tigbaligya o drug den apan nahimong drug-cleared human niagi sa hustong proseso sa pagsulbad ug pagsusi pinaagi sa mga programa ug operasyon. Samtang ang mga “drug-free barangays” mao ang mga barangay nga walay natala nga adunay tiggamitan, tigbaligya, o bisan unsang kalihukan may labot sa ilegal nga drugas.
Tinguha sa kagamhanan ug mga ahensiya nga madugangan pa ang mga barangay nga ideklarang drug-free pinaagi sa padayong pagpatuman sa mga programa sa nasudnon ug lokal nga kagamhanan. /ANV