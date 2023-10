PDEA 7 labing maayo sa nasod

Gipasidunggan ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) sa ilang ulohang buhatan isip nag-una sa rating sa tibuok Pilipinas sa office performance commitment and review (OPCR) sa unang quarter sa 2023.

Gihulagway kini ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA-7, nga dako nga kalampusan sa ilang ahensya.

Gibasehan sa PDEA National Office niini mao ang pagkakuha sa target sa ilang opisina sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas, diin nakakuha sila og 4.9769 percent.

Ang mga programa nga gipatuman sa PDEA 7, uban sa kapulisan, Department of the Interior and Local Government, lakip na sa mga barangay official sa Central Visayas ug stakeholders, mao ang supply ug demand reduction sa ilegal nga drugas sama sa anti-illegal drug operations ug seminars sa matag barangay.

Lakip na niini ang ilang malampuson nga destruction sa ilegal nga drugas matag tuig, inspections sa mga terminal sa airport, seaport, tambalanan ug sa warehouses diin didto gipang stock ang mga chemical nga nagkinahanglan og permit sa ilang buhatan ug ang mga parmasya.

Tungod sa pag-ila sa ilang buhatan sa ilang nahimo dinhi sa Central Visayas bisan sa kagamay sa ilang personnel, sila nangadasig.