PDEA chief makadawat og tip, politiko nalambigit sa drugas

Giangkon sa bag-ong hepe sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nga dili malikayan nga adunay mohatag nila og impormasyon nga may mga kandidato nga nalambigit sa ilegal nga drugas.

Apan matod ni Director II Alex Tablate nga ang tanang i-report sa ilang buhatan labot sa usa ka kandidato nga giingong nalambigit sa illegal drugas ila kining ipaubos sa makuti nga validation kung unsa ka tinuod ang pasangil.

Dili sila mokumpiyansa ug maampingon sila sa ilang madawat nga kasayuran basin magamit na hinuon sila sa politika.

“On the part of PDEA careful ta ana I believe sa PNP gihapon when it comes to politics as much as possible dili ta mag-dealt so much on that right now kundi magkuan lang mi sa among trabaho which is supply reduction anti-drug operations,” matod ni Tablate.

Wala motug-an si Tablate kon naa na ba silay nadawat nga impormasyon nga dunay kandidato sa Central Visayas nga gidungog nga nalambigit sa ilegal nga drugas.

Iyang gipasalig nga kung duna man hilom sila nga mohimo sa ilang trabaho uban sa counterpart niini nga mao ang Philippine National Police sama sa paglusad og validation kung unsa ka tinuod ang nadawat nga kasayuran. / AYB