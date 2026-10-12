PDEA: Gikan sa Mindanao ang 41 ka kilo nga shabu

Gikan sa Mindanao ang 41 ka kilo nga shabu nga mobalor og P278.8 milyunes nga nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan gikan sa usa ka habal-habal driver niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026, sa Arca Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Kini ang gibutyag ni Thessa Tiuzen, Acting Assistant Regional Director sa PDEA 7, base sa pamahayag sa suspek nga si alyas Erwin, nga gisakay niya sa barko ang SUV nga gikargahan sa shabu.
Apan wala pa nila masayri kon asa nga pantalan sa Sugbo gidunggo ang maong ilegal nga drugas nga mao karon ang gitutokan sa ilang gihimong imbestigasyon.
Gipasabot hinuon ni Tiuzen nga kon basehan ang packaging sa maong ilegal nga drugas, makita nga imported kini.
Wala na mohatag pa og dugang detalye ang PDEA 7 labot sa gigikanan sa maong kontrabando sanglit nagpadayon pa ang ilang pakikusi.
Gisubay karon sa mga awtoridad ang mga kauban ni alyas Erwin sa Sugbo ug ang iyang mga suki sa ilegal nga drugas, human niya ibutyag nga makadawat siya og P10,000 nga suhol matag semana kon maka-deliver siya.
Usa sa iyang hagbonganan sa ilegal nga drugas mao ang Duljo Fatima samtang ang uban ipadala na sa laing dapit sa Visayas. / AYB