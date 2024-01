PDEA, PNP: Marcos Jr. wa sa drug lists

ANG Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) niingon sa Lunes, Enero 29, 2024, nga ang pag-access sa National Drug Information System (NDIS) “estrikto ug limitado” taliwala sa mga pangangkon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gipakita sa ahensya ang listahan sa personalidad sa ilegal nga drugas nga naglakip kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dihang mayor pa siya sa Davao City.

Sa usa ka press conference, ang tigpamaba sa PDEA nga si Derrick Carreon miingon nga sa kaso sa mga local chief executives ug law enforcement personnel, ang listahan lang sa mga tawo nga nalambigit sa illegal drug trade sa ilang area of jurisdiction ang mapakita kanila.

“If we will surmise the level of coverage nung authority ng isang alkalde or isang mayor, if we were to speak with local authorities, he will only have access to personalities within the area of his political unit and that would mean hindi niya makikita ‘yung personalities of his political unit or LGU,” siya niingon.

“Depending on your level of authority, you shouldn’t have access to something outside ‘yung sphere of influence mo. It’s (NDIS) a highly secured document and it’s a highly secured database, hindi yan dapat basta basta nakikita ng kung sino-sino (not anybody has access to it),” dugang niya.

Nagpasabot nga kon gipakita si Duterte og listahan, sa Davao City area lang ang mga ngalan.

Niadtong Dominggo sa gabii, Enero 28, atol sa prayer rally nga gipahigayon sa Davao City aron supakon ang kontrobersyal nga people’s initiative (PI) for Charter change (cha-cha), gi-tag ni Duterte si Marcos nga “drug addict” ug giakusahan siya nga “bangag, ” usa ka lokal nga termino nga gigamit sa paghulagway sa usa ka tawo nga high sa drugas.

Matod pa ni Duterte nga niadtong mayor pa siya sa Davao City, gipakita siya sa PDEA og drug list nga naglakip kang Marcos.

Si Duterte nagserbisyo isip mayor sa Davao City gikan 1988 hangtod 1998, 2001 hangtod 2010 ug gikan sa 2013 hangtod 2016, sa wala pa siya mapili isip presidente sa Republika.

Ang PDEA nanghimakak sa mga pangangkon ni Duterte, nga nag-ingon nga si Marcos wala sa ilang listahan sa mga indibidwal nga nalambigit sa ilegal nga drugas.

Matod ni Carreon nga ang NDIS, nga gimugna niadtong 2002, naglangkob sa mga ngalan sa tanang indibidwal sa nasod nga napamatud-an nga nalambigit sa ilegal nga drugas.

Matod niya sa higayon nga mabutang na sa NDIS ang ngalan sa tawo nga nalambigit sa drugas, dili na kini matangtang.

“Opo (hindi mawawala) because ang mangyayari doon marereflect ang status mo either you’re at large or if your serving time (in jail) but it’s there. If the name was there before, it will always be there,” matod ni Carreon.

Gipasalig ni Carreon nga bisan kon ubos sa Office of the President ang PDEA, nagpabilin silang loyal sa ilang mandato sa pagpatunhay sa lagda sa balaod.

Sa laing bahin, ang hepe sa Public Information Office (PIO) sa Philippine National Police nga si Colonel Jean Fajardo niingon sa usa ka press conference nga wala silay nakita’ng drug list nga naglakip kang Marcos.

“On the part of the PNP, we have not seen any document or list na nandoon ang pangalan ng ating Presidente (where the name of the President was included),” siya niingon. / TPM sa SunStar Philippines