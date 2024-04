PDP-Laban miusab sa ilang ngalan

Ang Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan niusab sa ngalan sa partido politikal gikan sa PDP-Laban ngadto sa PDP.

Ang pag-amendar gihimo atol sa ika-42 nga anibersaryo sa party nga gipahigayon sa Cebu City niadtong Abril 19, 2024.

Ang mga kausaban naglakip usab sa paggamit sa tuo nga kamot sa pagsulti sa ilang party creed imbes sa ilang wala nga kamot.

Kini nga mga kausaban giuyonan sa mga miyembro sa nasudnong konseho.

Gi-endorso usab sa nasudnong konseho sa partido ang aktor nga si Phillip Salvador nga mahimo’ng ikaupat nga kandidato pagka-senador ubos sa ilang bandila.

Ang laing tulo ka mga senador mao sila si Ronald “Bato” dela Rosa, Christopher Lawrence “Bong” Go, Robin Padilla, ug Francis Tolentino, nga pulos ningpadayag usab sa ilang tinguha nga magpapili pag-usab, nga gi-carry ug giaprobahan sa konseho.

Si Dela Rosa niingon nga ang ilang reelection, kauban si Salvador, makapalig-on sa representasyon sa PDP sa Senado.

“We will fight [for you] until our last breath,” matod ni Dela Rosa.

Gipamatud-an pag-usab ni Dela Rosa ang ilang dedikasyon sa mga prinsipyo sa PDP, gipasiugda ang ilang dili matarug nga pasalig sa integridad ug gisalikway ang paggamit sa PDP alang sa personal nga kaayuhan.

Bisan kon ang mga kanhi miyembro sa partido ningbalhin sa laing partido, si Dela Rosa nipadayag og pagsabot samtang nagpabiling naglaum sa ilang pagbalik sa PDP.

Ubay-ubay nga mga dagkong opisyal sa PDP ang ningtambong atol sa maong kalihukan, apil sila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, Senador Robin Padilla, Francis Tolentino, Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, Christopher Lawrence Go, kanhi DOE Secretary Alfonso Cusi, PDP-Laban President Jose ‘Pepito’ Alvarez , ug Cebu City Mayor Michael Rama.

Ang kalihukan nagsilbi nga usa ka higayon alang sa panag-uban ug aron mapamatud-an pag-usab ang nagpadayon nga kalihukan sa partido sa mga tigpaluyo niini sa Kabisay-an.

Kapin sa usa ka libo ka mga miyembro sa partido ang ningtambong sa kalihukan.

Sa usa ka press conference sa wala pa ang miting sa partido politikal, nihangyo si Alvarez nga dili i-apil ang ilang panag-uban sa pipila ka mga importante nga isyo sa nasod.

“Please, don’t associate this meeting as something that we should talk about and to support the national issues,” matod ni Alvarez sa dihang gipangutana bahin sa ilang baruganan sa nagpadayong panagbingkil tali ni Duterte ug sa incumbent president.

Matod niya nga ang baruganan ni Duterte wala magrepresentar sa panglantaw sa partido.

“Hindi party stand yon, but a former president talking in public so do not associate they party chairman talking in public in a prayer rally,” subli ni Alvarez.

Siya niingon nga ang tsirman sa partido makasulti sa bisan unsa nga iyang gusto, apan isip usa ka partido, sila mga consolidator, tigpasiugda sa kalinaw, ug nag-una alang sa kalinaw ug kauswagan sa nasod.

Gipalanug ni Rama ang gisulti ni Alvarez agi’g depensa sa kahugpongan sa partido sa pipila ka nasudnong isyo. / AML