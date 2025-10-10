PDRRMO gipasidunggan ni Pam, taliwala sa pagsaway

Gipasidunggan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang bayanihong lihok sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ug tanang sakop sa rescue teams atol sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu sa Septiyembre 30, 2025.
Kini taliwa sa pasangil nga wala motunga ang rescue teams ug Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) human sa pag-igo sa linog.
Matod sa kapitolyo, human niigo ang linog dali nga gi-deploy ang operations team sa PDRRMO sa Dakbayan sa Bogo alang sa pagsugod sa search and rescue operations.
Bisan sa kusog nga uwan nianang gabii, gisuhid sa mga rescuers ang apektadong mga lugar aron paghatag og abag sa mga biktima.
Lakip sa unang na-rescue ang 14-anyos nga taga Barangay Poblacion, Dakbayan sa Bogo nga na-trap sa nagtipun-og nga mga bato gikan sa nahagsa nga building.
Samtang si Ret. Col. Dennis Pastor, pangu sa PDRRMO, nidayeg usab sa pagtubag sa emerhensya sa iyang mga sakop atol sa nahitabong linog.
“My responders, the Cebu PDRRMO responders — are my heroes. Unseen, unheard. We do our share without fanfare or trumpet’s blare,” matod ni Pastor sa Oktubre 10, 2025.
Samtang si Atty. Resti Arnaiz, pangu sa Emergency Operations Center (EOC) nihimakak usab sa pasangil nga wala ang presensya sa PSWDO sa apektadong lugar partikular na sa Bogo.
Matod ni Arnaiz nga human niigo ang linog, ang PDRRMO kauban ang PSWDO direktang nibiyahe paingon sa Siyudad sa Bogo ug nihatag og abag sa gikinahanglan.
“Unfair man gud sa part sa PSWDO kay sa tinuod lang kaadlawon pa lang naa na gyu’y taga PSWDO nga niadto sa Bogo kauban sa atong mga emergency ug medical responders,” matod ni Arnaiz sa Oktubre 10, 2025.
Iyang gidugang nga nidirekta usab pag coordinate ang mga responders ug ang PSWDO personnel sa City Social Welfare Office (CSWO).
Matod ni Arnaiz nga niadtong higayona bisan og namatyan ang pangu sa PSWDO, nihimo gihapon kini sa iyang tahas sa probinsya.
“Maong makaingon ko nga unfair kay kani atong head sa PSWDO Office bag-o lang namatay iyang Mama so immediately after sa linog nipatawag og emergency meeting si Gov. Pam nitunga gihapon siya sa kaadlawon so siya’y nagpadala atong PSWDO representative nato after ato ni-preposition siya sa warehouse pag prepare sa mga goods,” matod ni Arnaiz.
Ang kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo gisaway tungod sa wala pagpakita sa mga personnel atol sa kalamidad hinungdan sa pagpadayag sa ilang sentimento nila ni Bokal Celestino “Tining” Martinez, Bogo City Mayor Mayel Martinez ug 5th District Representative Duke Frasco. / ANV