PDRRMO hingpit na'ng departamento

Usa na ka departamento ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) human gipasar sa hunta probinsiyal ang ordinansa atol sa regular session niini sa Lunes, Septiyembre 15, 2025, nga nag-reconstitute sa maong opisina.
Si Bokal Celestino “Tining” Martinez nga nangamahan pagduso sa maong ordinansa nagkanayon nga ang paghimong departamento sa PDRRMO dako og kahimuan sa mga leksyon nga ilang nakuha gikan sa mga milabay nga mga kalamidad sama sa bagyong Yolanda ug Odette nga nimugna og dakong kadaot sa Sugbo.
Lakip na ang landslide sa Dakbayan sa Naga nga nikutlo og daghang kinabuhi.
“...being the biggest province outside of Metro Manila we should have more in capabilities even compared to the municipalities and cities diri sa atoa karon kay as I see it na biyabiyaan gyud ang atong office as we speak sa PDRRMO compared if you go around mga local government units grabe na kaayo ilang preparedness and response,” matod ni Martinez sa Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Dugang niya nga karon nga nahibalik na kini isip departamento, mas daghan na ang mga lokalidad nga matabangan niini.
“We can already rebuild what was taken away through kadtong rationalising nga ordinance maybe we can start from there rebuild and then make it a more comprehensive and more responsive office,” dugang niya.
Samtang gihangop sab ni Ret. Col. Denise Pastor, PDRRMO head ang maong kalambuan diin lakip sa ilang gipangandaman ang paggahin sa pundo alang sa pagpalit sa dugang mga ekipo nga makaabag sa rescue operations niini.
“Making the office a department is good for our capability, good for our personnel fill up and good in terms of how we can perform our mandate as PDRRMO...” matod ni Pastor .
Kahinumdoman nga una na nga giduso ni Martinez ang ordinansa sa kanhi administrasyon ni Gobernador Hilario Davide III apan gibalik kini isip division sa administrasyon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia. / ANV