PDRRMO magtukod og bag-ong bodega sa mga hinabang

Magtukod ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) og bodega aron ibutang ang mga relief goods ug kagamitan human makakuha og suporta gikan ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Si Dennis Pastor, ang pangulo sa PDRRMO, nibisita sa usa ka lugar sa Dakbayan sa Danao niadtong Martes, Septiyembre 2, 2025, nga iyang giingon nga haom tukoran. Kini makasuporta sa mga amihanang lungsod, lakip na ang Bantayan.
Aduna sab kini access sa pantalan nga makaserbisyo sa Camotes Islands.
“This warehouse is for position relief goods during emergency disasters. There are two. One is for the north and one is for the south,” matod ni Pastor.
Si Pastor niingon nga wala pa’y final nga budget alang sa proyekto, samtang naghulat pa sa pag-ila sa mga kinahanglanon sa bodega.
Niingon sab siya nga dili pa final ang lokasyon sa amihanan tungod kay nag-inspeksyon pa lang sila sa lote.
Ang inisyatiba kabahin sa paningkamot sa probinsiya nga mapalambo ang pagkaandam ug pagdumala sa katalagman. / CDF