PDRRMO: Posibleng mobalik na ang limpyo nga hangin sa Sugbo

Masaligon ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga mabalik na ang limpyong hangin sa Sugbo sa katapusan sa semana.
Matod ni PDRRMO Head Dennis Pastor niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026, ang impormasyon nga ilang nadawat gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nagpakita nga posibleng mohinay ug mohinlo ang kahimtang sa atmosphere human sa bag-ong pagbuga sa abo ug aso gikan sa Bulkang Kanlaon.
Dugang ni Pastor, ang Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 nagtaho nga “fair” ang kalidad sa hangin sa Sugbo niadtong Biyernes sa buntag.
Sumala sa public advisory sa DENR-EMB 7, nagpadayon gihapon ang epekto sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon, diin adunay gitahong mga insidente sa ashfall subay sa agianan sa hangin. Ang atmospheric simulations gamit ang NOAA HYSPLIT model nagpakita nga ang air parcels ug volcanic emissions padulong sa sidlakan nga direktang nakaapekto sa pipila ka bahin sa Central Cebu. Bisan pa sa nagpadayon nga volcanic emissions, gipamatud-an sa mga instrumento sa environmental monitoring nga ang level sa fine ug coarse particulate matter nagpabiling sulod sa luwas nga guideline values hangtod sa Biyernes sa buntag.
Ang air quality monitoring data gikan sa Dakbayan sa Talisay nagpakita nga ang level sa fine particulate matter gi-classify nga “fair” samtang ang coarse particulate matter giklasipikar nga “good.”
Sa Dakbayan sa Toledo, ang level sa fine ug coarse particulate matter parehong narehistro nga adunay luwas nga air quality ratings, diin parehong gi-classify nga “good.” Ang dugang nga datos gikan sa state weather bureau nagpakita sab nga init ang ambient temperature ug adunay kasarangang kusog sa hangin nga gikan sa habagatan-kasadpan.
Aron maminusan ang risgo sa panglawas hangtod nga hingpit nga moayo ang kahimtang, padayon nga nag-awhag ang mga awtoridad sa mga residente nga magsul-ob og face mask, labing maayo ang N95 respirator, kon kinahanglan silang mogawas. Gitambagan sab ang publiko nga magpabilin sulod sa balay, sirad-an ang mga bintana ug pultahan, panalipdan ang ilang mga mata, ug kanunay nga mag-inom og igo nga tubig. Gitambagan sab sa DENR-EMB 7 ang mga pamilya nga bantayan pag-ayo ang mga delikadong sakop sa panimalay, ilabina kadtong hubakon ug uban pang mga sakit sa respiratory system. / CDF