Peace assembly alang sa malinawo’ng BSKE

Aron pagsiguro sa hapsay, malinawon, luwas ug mati­nud-anon nga Barangay and Sanguniang Kabataan Election 2023 ang Police Regional Office 7 (PRO 7) uban sa Commission on Elections (Comelec 7), lakip na sa Philippine Coast Guard, Armadong Ku­sog sa Pilipinas, Natio­nal Police Commission (Napolcom), Dept. of the of the Interior and Local Government (DILG) ug stakeholders, gihimo ang Nationwide Multi-Sectoral Peace Assembly sa Lunes Oktubre 16, 2023.

Lakip sa misalmot ang De­partment of Education (DepEd), Bureau of Fire Protection (BFP), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ug mga sakop sa interfaith-based groups.

Kini pagpakita sa panaghiusa sa nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno aron makab-ot ang malinawon nga piniliay sa barangay nga walay kinabuhi nga makalas.

Sa mensahe ni Manlalaban Lionel Marco Castillano, director sa Comelec Central Visayas diin siya ang pinasidunggang dinapit, iyang gipasigarbo ang mga tinugyanan sa balaod nga giila nga peace warriors nga mo­bantay sa sagradong botos sa matag usa atol sa maong adlaw.

Siya usab ang nangulo sa paglagda sa panaad kun pledge of commitment aron masiguro ang kalinaw ug pagpabilin sa demokrasya atol sa piniliay.

Dungan usab nga gibuhian sa tanang ningsalmot nga mga ahensya ug stakeholders ang pati nga nagsimbolo sa “Divine Intervention” alang sa limpyo ug malinawon nga election sa tibuok rehiyon 7.

“As I always said that sacred vote makes us all equal, because it is only during the time that each and every Filipino is truly equal, One man One vote,” matod ni Castillano.

Samtang si Police Regional Office 7 Director Police Briga­dier General Anthony Aberin mapasalamaton sa tanang nisalmot sa maong talagsaon nga kalihukan nga nagmatuod sa tinud-anay nga abag aron maangkon ang kamalinawon sa tibuok rehiyon atol sa pagpili sa mga opisyal sa barangay sa Oktubre 30, 2023.

“As you can see, all government agencies, NGOs and force multipliers gather and pledge to do their part towards our collective goal of a safe and secured Barangay and SK Elections 2023. This shows the unity that we have here in Central Visayas for this important underta­king”, matod ni Aberin.