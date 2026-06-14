Pedestrian, nadasmagan sa naghaguros nga motor, patay

Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human nadasmagi sa naghaguros nga motorsiklo alas 3:50 sa kaadlawon, Sabado, Hunyo 13, 2026, atbang sa Sarrosa Hotel sa F. Cabahug Street, Barangay Kasambagan sa Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Jimmy Lumapac Jaducana, 30, nagpuyo sa Barangay Kasambagan.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nagsubay sa dalan F. Cabahug gikan sa Lahug ang motorsiklo nga gimaneho ni McVaughn Morata Polancos, 24, uban ang angkas nga si Kaye Fernandez Estremos, 23.
Pag-abot sa maong dapit, kalit nga nadasmagan niini ang biktima nga milabang sa karsada gikan sa usa ka convenience store.
Tungod sa kakusog sa impact, ang biktima nalagpot ug nahagba sa sementadong karsada, diin nakaangkon kini og grabeng kadaot sa ulo ug lawas.
Lakip nga nangalagpot ang drayber sa motorsiklo ug ang angkas niini nga pulos sab nakaangkon og mga bun-og sa kalawasan.
Dali nga gidala sa mga emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center ang biktima apan gideklara kini ni Dr. Jelo Pateres nga dead on arrival.
Kasamtangan nga gikustodiya sa TEU ang driver sa motorsiklo, kinsa mag-atubang ug kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. / AYB