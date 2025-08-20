Pedestrian naligsan sa rider, pulos patay

WA na matabang ang pedestrian ingon man ang drayber sa motorsiklo nga nakaligis gumikan sa grabe’ng injuries nga ilang nahiaguman tungod sa aksidente sa dalan sa MJ Cuenco, habig sa Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang aksidente nahitabo dihang igo nga nituang ang bunok sa uwan niadtong alas 2:00 sa kaadlawon, Miyerkules, Agusto 20, 2025.
Ang namatay giila nga sila si; Meljohn Calinajan, 25, nga nilabang sa kalsada, ug drayber sa motor nga si Arnold Andraque, 29, taga Pulpogan, Lungsod sa Consolacion.
Basi sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office , ang kuha sa CCTV camera nakita nga samtang nilabang sa dalan ang biktima nga si Calinajan naabtan siya sa naghaguros nga motorsiklo ni Andraque.
Tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang biktima ug sa iyang pagkahagba naligsan kini sa trak nga nagkarga og dressed chicken nga gimaneho ni Oscar Dumotan, 54, taga Compostela.
Patay sab si Andraque nga nalagpot sa iyang motorsiklo.
NAWAD-AN SA BALANCE
Sa laing bahin, patay ang 26 anyos nga lalaki nga nag-motor ug giingong na out balance ug sa iyang pagkalamba, nalatayan sa trak sa mga alas 11:45 sa buntag, Martes, Agusto 19, 2025 sa UN Avenue, Barangay Alang-alang, Mandaue City.
Giila ang namatay nga si Junel Suelo, residente sa P-4 Doña Rufina Bagakay, Ozamis City, Misamis Occidental.
Ang truck driver giila nga si alyas Marco, 37, minyo, lumulupyo sa Seminsi A Compound, Barangay Tipolo, Mandaue City.
Nasayran ang trak nitadlas sa UN Avenue padulong sa Pacific Mall nga nagsubay sa outer lane ug ang motorsiklo nagbiyahe sab sa susamang direksyon apan nagsubay kini sa gutter side.
Giingong nawad-an sa balanse ang motor hinungdan sa pagkatumba ni Suelo ug naligsan sa trak.
Kasamtangang gitanggong usab ang drayber sa track sa Mandaue Police alang sa dugang imbestigasyon. / Dugang taho ni Jane D. Gallardo