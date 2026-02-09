Pedestrian overpass project sa South Coastal Road, tukoron

Giuyonan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pagtukod og pedestrian overpass sa Cebu South Coastal Road (CSCR) aron mapalambo ang kaluwasan, accessibility , ug ang lihok sa mga pedestrian.
Ang Cebu City Committee on Infrastructure niduso na sa ilang report ug rekomendasyon bahin sa maong proyekto, diin ilang gihatagan og gibug-aton ang kaluwasan sa publiko.
Ang pag-uyon nahitabo human sa sugyot gikan sa South Road Properties Management Office (SRPMO).
Kini nga proyekto gikan sa nasudnong kagamhanan ubos sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug dumalahon sa SRP Governing Board nga gipangulohan sa Mayor sa Dakbayan sa Sugbo.
Base sa suwat sa DPWH 7 niadtong Hulyo 29, 2025, nagkasabot ang DPWH 7, ang kagamhanan sa dakbayan, ug ang Robinsons Land Corporation (RLC) nga ipadayon ang maong proyekto.
Ang RLC mopirma og Right-of-Way Agreement pabor sa DPWH 7 alang sa 143 sq.m. nga bahin sa ilang yuta, samtang ang dakbayan motugot sab sa paggamit sa 237 sq.m. nilang yuta alang sa overpass.
Ubos sa mando sa departamento, ang mga proyekto sa Basic Infrastructure Program sama niini i-turn over sa siyudad inig kahuman aron ang dakbayan na ang modumala ug momentinar niini.
Ang SRPMO pormal nga niendorso sa proyekto niadtong Enero 9, 2026, human kini ma-review sa SRP Governing Board.
Sa nahitabong tigom niadtong Disyembre 18, 2025, giaprobahan ang proyekto apan adunay gipangayo nga kausaban sa disenyo.
Kinahanglang isumiter ang kompleto ug sertipikadong detailed engineering drawings.
Ipataas ang vertical clearance gikan sa 5.6 metros ngadto sa labing minos 6 metros aron adunay luna kon mag-aspalto og usab sa dalan sa umaabot.
Butangan og legal nga proteksyon nga nagtugot sa pagtangtang, pagbalhin, o pag-usab sa overpass kon gikinahanglan alang sa interes ug kaluwasan sa publiko.
Pagbutang og mga warning signs, gamit alang sa kaluwasan, ug mga elevator para sa mga PWD, senior citizens, ug uban pang nanginahanglan.
Matod ni Committee Chair Edgardo Labella II, ang proyekto nahiuyon sa plano sa kalambuan sa dakbayan basta mosunod lang kini sa teknikal ug safety requirements. / CAV